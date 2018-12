La última redera de El Musel Lolita, en plena faena en el almacén número diez del muelle del Rendiello. Para calentarse utiliza una estufa eléctrica. / FOTOS: JORGE PETEIRO Lolita Álvarez prepara aparejos desde que aprendió de su abuela hace ocho décadas | Cada día, de nueve de la mañana a ocho de la tarde, cose tres o cuatro redes en un almacén del muelle del Rendiello EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Domingo, 30 diciembre 2018, 03:36

«Nací en 1931. El 20 de mayo hice la primera comunión y díjome mi madre: 'Voy hacete un regalo, Lolita'. Andaba toda loca a ver qué regalo me hacía cuando me vino con una silla, unas tijeras y una aguja. 'Mañana, dijo ella, bajas con tu güela al muelle para aprender a afeitar', que así lo llamábamos. Yo quedé pálida. Pero desde esos años estoy con la aguja en la mano». Dolores Álvarez de la Fuente, Lolita, es la última redera de El Musel. Seguramente también la más vieja de Asturias.

Dice que no quiere hablar, pero habla (y mucho). De manera pausada comienza a contar su vida, enhebrando palabras en 'pixueto' con otras en castellano. Lolita nació en la mar y nunca se alejó de ella. Quizá sea su brisa, primero la de la Fuente'l Cantu de Cudillero y luego la de Cimavilla y El Musel la que ha conservado su rostro liso y los recuerdos frescos. «Tuve una infancia muy buena, gracias a Dios», arranca. Pero cuando tenía cinco años estalló la guerra y su familia se trasladó de una villa marinera a otra hasta recalar en la calle del Rosario. «Cimavilla era muy bueno. Podías dejar la puerta abierta que allí entraba todo el mundo. Había muy buena gente, todo gente de la mar, y éramos como una gran familia». Apenas una «neñina», cuando venían los aviones y su madre la buscaba para llevarla al refugio la encontraba siempre en casa de alguna vecina. «La gente de entonces era más unida, yo creo. Ahora somos más 'separatistas'», opina.

La solidaridad vecinal durante el conflicto dio paso a las rencillas de posguerra que encarcelaron a parte de su familia. «Mi madre estaba presa, mi padre preso en El Pito y después en el seminario de Corbán, el mi hermano preso también», recuerda. Y a ella y su otro hermano, que tenía catorce años, les tocó pedir. En una ocasión, después de tres días «por el mundo» sin comer -«por rojos»-, los dos niños dormían bajo una panera. «Llovía cómo qué se yo, y mi hermano me dijo 'Lolita, no ganamos nada. Tenemos que robar'. Me puso al hombro y cogí las panoyas de maíz». Molieron el botín y, por fin, comieron. «Cuando fui a confesar para hacer la primera comunión -aquella en la que le regalaron las agujas- le dije al cura que había robado piñas. Y dice él, pues tienes que devolverlas, si no no puedo darte la absolución. Vi tanta gente detrás de mi para confesar que dije sí, sí, en cuento salga voy directa. Volví llorando a casa y le dije a mi madre 'ma, tengo que devolver las piñas de maíz o no podré comulgar'».

«Con que pasé por todo, mi neña». Así resume su historia, que no es otra que la de tantas generaciones de gente de la mar. «Mis padres, Bienvenido y Blanca, fueron muy buenos marineros. Siempre tuvieron lancha: la primera 'El Pepe', luego 'La Fatina', otra 'El Ramón'. Y después ya tuvimos mi marido y yo el 'Mundín' y el 'Nuevo Mundín' y ahora el 'Raiger Juan I y II', por los hijos Raimundo, Germán y Juan». Antes, cuando el oficio pasaba de padres a hijos, «en una lancha iban mi hombre y los tres fíos, y el padre de él y mi padre, que había aprendido del suyo». Ella lo sabe bien: la vida del pescador «es muy negra». «La del minero es mala, pero la de la mar pienso que ye hasta peor. Porque hay veces que ganas pero otras ni para comer. Pero en eso te criaste», reflexiona Lolita, que sigue rezando cada vez que sus hijos o nietos salen a faenar.

Algodón y nailon

Tiene, como antes su madre, las piernas atrofiadas de tantos años sentada, pero mientras habla las manos hábiles se mueven por la red con la agilidad del pixín, merluza o marisco que después capturará el aparejo. «Tenía siete años cuando aprendí a esto». Lo hizo pronto y como se aprenden los oficios: viéndolo hacer cuando todavía se usaba un aparejo de algodón que había que poner a tender casi todos los días. «No las acabábamos nunca, porque las arreglábamos», mientras que cuando estas de nailon se rompen hay que hacer otras. «La mar lo rompe todo. ¿No ves que dicen que quiere valientes?».

Aún ahora, de nueve de la mañana a ocho de la tarde en el almacén número diez del muelle del Rendiello prepara trasmallos, miños y betas, calentada por una estufa y rodeada de cada vez menos valientes puesto que «ya nadie quiere que su hijo sea pescador porque están destruyéndolo todo». «Entre cuotas y desembarques están haciendo que desaparezcan las lanchas» protesta, siempre combativa. Lolita trabaja para las que quedan. «Hago las redes que puedo; tres, cuatro. Un día tengo más gracia, otro día tengo menos». Pero en los últimos tiempos, dice, «lloro más que canto». Hace dieciocho años se le murió un hijo, Mundo; hace cuatro perdió a su marido -«era lo mejor que tenía»- y desde entonces la tristeza no se le va. «Con 63 años de amor y todavía no lo empezara», lamenta. Y sigue tejiendo.