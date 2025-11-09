La historia se repite y Manuel Cañete (Mieres, 1960), presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) de Gijón, analiza la situación actual del ... conflicto por la demora en los accesos al Puerto. No todo vale ya.

–¿Qué sensaciones tiene tras la concentración del miércoles?

–Hay un cabreo generalizado. Después de tantos años con déficits en infraestructuras, la respuesta ciudadana fue buena pese al mal tiempo. Lo importante es moverse: nada viene regalado. Felicito a la asociación de vecinos de La Calzada por dar este paso. La FAV estará siempre apoyando.

–Parecen estar cansados de que les engañen, pero no de luchar.

–Hay un hartazgo general. Si algo debemos asumir es que fue un error parar las movilizaciones en abril del año pasado. Cuando el Ministerio negó la obra del vial de Jove, ya licitada y presupuestada, debimos seguir presionando. Se optó por parar y aceptar un proyecto alternativo del Principado que solo sirvió para dilatar el problema. Hoy seguimos sin saber si los 280 millones prometidos se invertirán o no. La gente necesita volver a movilizarse.

–¿Cómo valora la FAV el nuevo planteamiento del Principado?

–Es una tomadura de pelo. Lo dicen todas las asociaciones de vecinos. Incluso el consejero, Alejandro Calvo, lo admitió: esto es competencia del Ministerio. Pero el Principado también tiene responsabilidad. A través de la Alianza por las Infraestructuras, promovieron movilizaciones por el peaje del Huerna; ahora deben hacer lo mismo por Gijón.

–¿Qué papel deben jugar el Ayuntamiento y el Principado?

–Deberían ir en la misma pancarta que los vecinos. Si hace falta ir a Madrid, se va. Tenemos siete diputados nacionales y deben hacerse valer, igual que hacen los diputados de Junts o de cualquier otro partido. Si no hay compromiso firme con las infraestructuras pendientes, como el Huerna, el plan de vías o el acceso al Puerto, vamos a replantearnos el apoyo a los presupuestos.

–¿Cree que se están escudando en que «la pelota está en el tejado del Ministerio»?

–Sí, totalmente. No tienen ni fuerza ni ganas. El Principado forma parte del Gobierno central y está un poco timorato, sin entender realmente lo que hay que hacer. Otros presidentes autonómicos sí lo hicieron, como el de Extremadura cuando viajó a Madrid para exigir trenes dignos. Aquí no vemos ese liderazgo. El Ayuntamiento y el Principado podrían hacer mucho más: hay potestad para evitar el paso diario de 1.360 camiones por la avenida Príncipe de Asturias, sobre todo con cargas peligrosas, y no se hace. Se aplican protocolos anticontaminación, pero los camiones siguen pasando. Humanizar esa avenida empieza por retirar el tráfico pesado, reasfaltar y arreglar las aceras, no solo 'ponerla guapa'.

–También ha criticado la falta de aplicación de los protocolos ambientales.

–Es curiosísimo: se activan los protocolos anticontaminación, pero los camiones siguen circulando por donde quieren. Mientras debatimos zonas de bajas emisiones o culpamos a quien conduce una furgoneta de hace 16 años, los vehículos pesados continúan contaminando sin control. En Príncipe de Asturias, la mayoría de baldosas están sueltas o rotas y la carretera está llena de grietas. Humanizar la avenida es reasfaltar, arreglar aceras y aplicar las normas. Se llegó a activar el nivel 1 de contaminación, que implica restricciones industriales y de movilidad, pero no se cumple. ¿Para qué sirve entonces?

–¿Qué papel le corresponde a la Autoridad Portuaria?

–Todo este conflicto viene de la demora en los accesos a El Musel. Lo dije una vez en un Consejo Social: imagínate una cosa tan simple como construir una casa sin tener una carretera para llegar allí. Eso es lo que le pasa al Puerto. Se ha redimensionado sin redefinir las infraestructuras de acceso, el servicio del ferrocarril es penoso y la ZALIA ni siquiera tiene luz. Es una auténtica vergüenza. El Puerto es la figura fundamental y ya tenía que haber solucionado esto, pero se está convirtiendo en un polígono industrial contaminante, con chatarreras y materiales peligrosos. Junto al Principado, deben dar explicaciones claras.

–La FAV reeditará el modelo de la plataforma en defensa del plan de vías. ¿Qué objetivos se fijan?

–Estaremos donde los vecinos decidan estar. Queremos coordinar una respuesta social amplia junto con fuerzas políticas, sindicales y sociales. El Consejo Social es una estructura que no da más de sí: no sirve para nada porque no se trabaja sobre nada. Buscamos una respuesta de ciudad porque esto no es solo un problema de la zona oeste, afecta a todo Gijón.

Retirar los camiones

–¿Les preocupa que la gente se desanime con el tiempo?

–No, la unidad vecinal sigue firme. Los vecinos son los únicos que han impulsado las movilizaciones, también en el plan de vías. Los partidos no han estado a la altura. La desmotivación viene del incumplimiento constante y de la falta de acuerdos políticos. En Gijón todo se eterniza y eso cansa. Estamos anclados en el siglo XX.

–¿Qué pasos tiene previsto dar la Federación próximamente?

–Ya estamos preparando una primera mesa de trabajo que intentaremos mantener este mes, además de mesas informativas en la calle y recogidas de firmas. Pero volvemos a insistir: lo primero es retirar inmediatamente los camiones por la avenida Príncipe de Asturias. También exigimos mayor vigilancia sobre los tipos de camiones que circulan por allí porque no podemos andar jugando con fuego.