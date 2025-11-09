El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Manuel Cañete, en la entrada de acceso al puerto de El Musel. PARDO

Manuel Cañete Presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) de Gijón

«La unidad vecinal sigue firme, pero los partidos no han estado a la altura»

«El Principado y el Ayuntamiento se escudan en el Ministerio para no actuar. Y el Puerto es una figura clave que debía haber solucionado esto»

María Agra

María Agra

Gijón

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La historia se repite y Manuel Cañete (Mieres, 1960), presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) de Gijón, analiza la situación actual del ... conflicto por la demora en los accesos al Puerto. No todo vale ya.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a Javier García Rodríguez, prolífico escritor y «apasionado defensor de la palabra»
  2. 2 Muere un pescador en Valdés tras caer al agua entre las playas de Barayo y Sabugo
  3. 3 Un hombre fallece tras ser arrollado por un tren en la estación Mieres-Puente
  4. 4

    La UE cree que ya hay trenes a 200 por hora en Asturias y un diputado intenta corregir el error para no perder ayudas
  5. 5 El Sporting paga cara su racanería
  6. 6 Multitudinaria oposición para renovar la sanidad asturiana: «Son cifras históricas»
  7. 7 Gijón acoge este fin de semana la multitudinaria oposición sanitaria de Asturias
  8. 8 Medidas en Asturias contra la gripe aviar: prohibido criar aves de corral al aire libre en ocho concejos
  9. 9 Multitudinaria oposición para renovar la sanidad asturiana: «Son cifras históricas»
  10. 10

    El alcalde de Siero replica a Yolanda Díaz que se realicen inspecciones «a todos» y no solo a Amazon

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «La unidad vecinal sigue firme, pero los partidos no han estado a la altura»

«La unidad vecinal sigue firme, pero los partidos no han estado a la altura»