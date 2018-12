La Unión de Comerciantes confía en que la Policía acabe con los robos en La Calzada Reconocen que existe «intranquilidad» entre los comercios del barrio, pero piden que se deje a los agentes «trabajar sin presión» P. SUÁREZ GIJÓN. Viernes, 21 diciembre 2018, 03:27

«Hay que dejar que la Policía desarrolle sus investigaciones y confiar en los agentes». El presidente de la Unión de Comerciantes de Gijón, Germán Heredia, se pronunció ayer sobre la situación que vive el barrio de La Calzada, con robos continuos en las últimas semanas en establecimientos de todo tipo. Pese a la movilización de algunas asociaciones y partidos políticos reclamando un mayor control en la zona, Heredia descarta que la patronal de los comerciantes gijoneses vaya a emprender ninguna protesta.

«No me parece adecuado meterse en una labor que no es la nuestra. No nos cabe duda de que la Policía solucionará el problema», afirmó a la vez que consideraba «excesivo» el hecho de que algunos grupos de la oposición hubieran estado estos días recorriendo la zona y dialogando con los comerciantes. «La intranquilidad después de los últimos robos es perfectamente lógica. Sin embargo, no me parece que sea tan excesivo como para meterse en el trabajo de la Policía», dijo.

Recogida de firmas

Quien sí considera que la vigilancia debe aumentarse en La Calzada es la directiva del Gijón Industrial. El club deportivo ha comunicado que este fin de semana se habilitará en las instalaciones una recogida de firmas con la que esperan presionar al Ayuntamiento para que aumente la seguridad en el barrio.

«Participamos de esta iniciativa para apoyar al pequeño comercio que, a su vez, siempre que puede colabora con el equipo», afirmaron desde el club. Por su parte, desde el gobierno local se mantiene que no existe alarma alguna sobre la seguridad en la zona. «Todos los barrios están protegidos. La Calzada también», afirmaba el concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio.