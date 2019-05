La Universidad busca una sede más céntrica para las clases para mayores El profesor de Derecho Penal, Luis Roca de Agapito, imparte clases a los alumnos de PUMUO. / PALOMA UCHA LAURA MAYORDOMO GIJÓN. Lunes, 20 mayo 2019, 02:18

La cifra de alumnos del Programa Universitario de Mayores de la Universidad de Oviedo (PUMUO) prácticamente se duplicó este curso. Pasó de 69 a 119. El incremento logrado en el último año satisface en la institución académica asturiana. Sin embargo, el vicerrector de Extensión Universitaria y Proyección Internacional considera que la cifra podía ser aún mayor: «No hay motivo para que Gijón tenga casi trescientos alumnos menos que Oviedo». En realidad, sí lo hay. Al menos eso es lo que opina Francisco José Borge, convencido de que la actual sede de PUMUO, la Escuela de Marina Civil, en el campus universitario, disuade a potenciales alumnos de matricularse en estos cursos específicos para mayores de 50 años. Cree el vicerrector que contar con una ubicación más céntrica en Gijón se traduciría en una mayor presencia de alumnos en las aulas. De hecho, apunta, «está subiendo el número de matrículas a pesar de que seguimos teniendo un problema serio con la sede».

La intención de la Universidad de Oviedo era hacerse un hueco en la antigua Escuela de Comercio -edificio que, en su día, fue sede de los cursos de Extensión Universitaria y de la Casa de las Lenguas-, pero, pese a las «buenas relaciones» con el Ayuntamiento, «las negociaciones no han fructificado», lamentó Borge en declaraciones a EL COMERCIO. Sin otra alternativa clara en el centro de la ciudad, las miras del rectorado siguen puestas en el edificio de la calle de Francisco Tomás y Valiente. «Sería lo ideal para facilitar que todos los gijoneses tuvieran acceso a este programa, que cumple una función tanto educativa como social», destaca. De ahí su intención de «volver a insistir» con el nuevo gobierno local que salga de las elecciones del próximo día 26.

«Reivindicación constante»

PUMUO llegó a Gijón -tras Oviedo y Avilés- en el curso académico 2012-2013. En la actualidad, y desde 2016, las clases para mayores de 50 años se imparten en la Escuela de Marina Civil. Previamente, su sede había sido el centro municipal de Pumarín-Gijón Sur. «Marina tiene las mejores instalaciones», reconoce el vicerrector de Extensión Universitaria, quien señala no obstante el principal inconveniente: la distancia con respecto al casco urbano, lejanía que se hace más cuesta arriba durante los meses de otoño e invierno, ya que las clases, vespertinas, concluyen ya de noche. «En la reunión anual que tenemos con los delegados de alumnos de todas las sedes, lo de contar con una sede más céntrica es una reivindicación constante», anota Borge.

Sin embargo, no todos los alumnos están a disgusto en la Escuela de Marina Civil. Entre los aspectos que inclinan la balanza hacia esta ubicación se encuentran la facilidad para aparcar, tanto para los alumnos como para los profesores de la Universidad que se desplazan a impartir las asignaturas de PUMUO. También que por la zona pasan varias líneas de autobús que comunican perfectamente esa parte del campus con el casco urbano.

Hay a quien le gusta respirar el ambiente universitario y compartir espacios con estudiantes de grado y máster, como es el caso. «Lo que nos faltaba era cafetería y ya la tenemos», añade Dolores Cansi, quien ve en el aparcamiento el asunto clave: «En el centro no lo hay». En la misma línea, María Esther López reconoce que «si solo pienso en mí, diría que es mejor una sede en el centro porque yo no tengo coche. Pero pensando en el resto de compañeros y profesores, estar en Marina me parece lo correcto».

En cambio, Manuel Galán es de los que cree que una ubicación más céntrica pondría las cosas más fáciles a los actuales alumnos -«ganaríamos en cercanía»- y a los futuros -«habría más gente»-. Opinan lo mismo sus compañeras de pupitre Rosario Martos, Josefina Álvarez y Blanca López. «En el centro podríamos ir caminando», dice esta última. «No dependeríamos del coche», anota Josefina Álvarez, quien aprovecha para destacar los beneficios de un programa que «nos ayuda a adquirir conocimientos y a socializar. Los políticos deberían tenerlo en cuenta».