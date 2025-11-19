El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Obras de urbanización de la parcela reservada por la Universidad Europea en los terrenos de ampliación del Parque Científico en Somió. Jesús Manuel Pardo

La Universidad Europea empezará a funcionar como centro adscrito en Gijón en el curso 2027-2028

Activa esa segunda vía ante el Principado para poder agilizar su llegada a los terrenos de la Pecuaria de Somió, mientras mantiene en paralelo la tramitación para ser reconocida en Asturias como nueva Universidad y abrir su propio campus, lo que requiere de la aprobación de una ley autonómica

Marcos Moro
Laura Mayordomo

Marcos Moro y Laura Mayordomo

Gijón

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 15:48

Comenta

La Universidad Europea empezará a funcionar como centro adscrito en Gijón en el curso 2027-2028 siguiendo los pasos de los otros dos proyectos ... de universidades privadas previstos para Asturias, el de la Nebrija en Avilés y el de la Alfonso X en Oviedo. Ello no quiere decir que renuncie a ser reconocida como una nueva Universidad ni a abrir su propio campus en la ciudad más poblada de la región, pero sabe que esa vía conlleva unos trámites más complejos y largos en el tiempo al requerir de la aprobación de una ley 'ad hoc' en la Junta General.

