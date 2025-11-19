La Universidad Europea empezará a funcionar como centro adscrito en Gijón en el curso 2027-2028 siguiendo los pasos de los otros dos proyectos ... de universidades privadas previstos para Asturias, el de la Nebrija en Avilés y el de la Alfonso X en Oviedo. Ello no quiere decir que renuncie a ser reconocida como una nueva Universidad ni a abrir su propio campus en la ciudad más poblada de la región, pero sabe que esa vía conlleva unos trámites más complejos y largos en el tiempo al requerir de la aprobación de una ley 'ad hoc' en la Junta General.

La institución académica privada, con sede en Madrid, emitió un comunicado donde explica su plan para cumplir con el compromiso adquirido con el gobierno de Asturias, el Ayuntamiento de Gijón y la sociedad en general, «reafirmando su decisión de avanzar con su proyecto universitario en esta comunidad».

Señala en su escrito que su llegada a Asturias cuenta en este momento «con dos iniciativas paralelas, ajustadas a normativa y complementarias entre sí, que garantizan el objetivo de inicio de la actividad académica en el curso 2027-2028».

La primera, que actualmente se encuentra a la espera del informe del Consejo General de Política Universitaria y en proceso de adaptación al actual marco regulatorio derivado de la aprobación del RD 905/2025, culminará con la apertura de la Universidad Europea de Asturias, una vez obtenidos los informes favorables y preceptivos de los distintos organismos competentes y la aprobación del Parlamento autonómico.

La segunda, ya presentada por registro de entrada en el Principado, es la vía que acaba de activar e implica la apertura de un centro adscrito a la Universidad Europea de Madrid. Este enfoque, explican fuentes de la Universidad Europea, «plantea una vía prevista en la normativa y transparente que ya se utiliza en España y que permitirá generar un impacto positivo inmediato en forma de empleo cualificado, retención de talento, atracción de estudiantes internacionales e inversión en infraestructuras, garantizando siempre los más altos estándares docentes y de investigación». Se supone que esta segunda vía, que en el seno de la consejería que dirige Borja Sánchez aún no se ha empezado a estudiar, tiene la ventaja de la agilidad de los trámites. El problema de los centros adscritos es que ofrecen un máximo de dos titulaciones por curso.

«La Universidad Europea, como institución con una trayectoria de más de 30 años de proyectos avalados con informes favorables por parte de todos los organismos reguladores, seguirá trabajando de la mano de las administraciones y del tejido social y empresarial para que esta iniciativa sea, en breve, un motor de oportunidad, innovación y calidad», concluye el comunicado.