La Europea no descarta que el centro adscrito y la universidad lleguen a convivir en Gijón, como en Valencia

En estos momentos, la Universidad Europea tiene planteadas dos solicitudes al Gobierno del Principado. Una, para poder crear la Universidad Europea de Asturias. La ... otra, para comenzar su actividad académica en la región como centro adscrito a la Universidad Europea de Madrid. El horizonte que ha trazado la institución privada es el curso 2027-2028. Ambos procedimientos discurrirán en paralelo aunque con plazos temporales indefinidos e inciertos. La propia Universidad reconoce que «no podemos saber cuál va a culminar antes».

Podría darse el caso, incluso, de que ambos modelos pudieran convivir en el tiempo. La Universidad Europea ya tiene experiencia en ello. En Valencia, en 2010, comenzó a funcionar con el Centro de Educación Superior (CES) Valencia como centro adscrito a la Universidad Europea de Madrid y una oferta inicial de siete grados. Al tiempo, iniciaba los trámites para crear la Universidad Europea de Valencia, lo que consiguió dos años después, tras aprobar la Generalitat la Ley 9/2012, de 4 de diciembre. «Cuando se aprobó la ley de reconocimiento e implantación por parte del Parlamento valenciano, la nueva Universidad se puso en marcha y convivió durante algún tiempo con el centro adscrito», recuerdan fuentes de la institución privada, que no descartan que eso mismo pueda ocurrir en el proyectado campus de Gijón, que estará ubicado en los terrenos junto a la avenida de la Pecuaria en los que se está ejecutando la ampliación del Parque Científico Tecnológico.

Evaluación favorable

La aprobación de la adscripción del centro de la Alfonso X se resolvió en seis meses. La de la Nebrija, en cerca de diez

Para crear la Universidad Europea de Asturias, la institución privada ha tenido que replantear la memoria que ya había presentado hace tiempo al Principado. Tuvo que hacerlo para justificar que se ajustaba a las condiciones y requisitos exigidos por el real decreto que entró en vigor el 28 de octubre (y que endurece las condiciones para crear una universidad) y por la normativa autonómica. Además, precisa de una evaluación favorable de la agencia de calidad, de la ANECA, que, ahora sí, será vinculante. La cuestión es que este órgano tiene un año de plazo, como máximo, para emitir su informe. Y, después, la tramitación volvería a manos de la comunidad autónoma, donde se tiene que elaborarse una ley específica que debe ser ratificada en la Junta General del Principado.

Los centros adscritos, en cambio, no requieren de una ley. Su tramitación es más ágil. Es lo que ocurrió con la Alfonso X y la Nebrija, que recibieron la autorización de adscripción para sus centros de Oviedo y Avilés en seis y diez meses respectivamente desde que presentaron la solicitud a la Consejería de Ciencia. Ahora aún deben solicitar, y recibir, la autorización de actividad y autorización de implantación de titulaciones oficiales en el Principado. La primera ofertará cuatro grados (Medicina, Enfermería, Odontología y Farmacia) y cinco másteres. La Nebrija, el grado de Enfermería. Las titulaciones de Ciencias de la Salud también están, precisamente, entre la prevista oferta académica de la Universidad Europea en Gijón.