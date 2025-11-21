El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Obras en la parcela adquirida por la Universidad Europea para implantarse en Gijón. Jesús Manuel Pardo

La Europea no descarta que el centro adscrito y la universidad lleguen a convivir en Gijón, como en Valencia

Los dos procedimientos se están tramitando en paralelo, pero el de la universidad se prevé más largo porque requiere de una ley autonómica

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Viernes, 21 de noviembre 2025, 06:19

En estos momentos, la Universidad Europea tiene planteadas dos solicitudes al Gobierno del Principado. Una, para poder crear la Universidad Europea de Asturias. La ... otra, para comenzar su actividad académica en la región como centro adscrito a la Universidad Europea de Madrid. El horizonte que ha trazado la institución privada es el curso 2027-2028. Ambos procedimientos discurrirán en paralelo aunque con plazos temporales indefinidos e inciertos. La propia Universidad reconoce que «no podemos saber cuál va a culminar antes».

