¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Grietas y socavones en la calle Blasco Garay, a su paso frente a la Escuela de Marina Civil. JUAN CARLOS TUERO

La Universidad de Oviedo aprueba la cesión de viales del campus de Gijón al Ayuntamiento para su reforma

El Consejo de Gobierno dará luz verde en su reunión de este viernes a un convenio por 300.000 euros que recoge también un carril bici, aparcabicis, la conexión entre la biblioteca del Aulario y el Botánico y mejoras en la senda del Peñafrancia

Laura Mayordomo
Olga Esteban

Laura Mayordomo y Olga Esteban

Gijón

Viernes, 31 de octubre 2025, 07:54

Comenta

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo tiene previsto aprobar, en su reunión de este viernes 31 de octubre, la cesión temporal al ... ayuntamiento de Gijón de la titularidad de la calle Blasco Garay (la recta de Marina Civil), en el campus gijonés, para que así la administración local pueda ejecutar obras de mejora en el firme. La cesión se llevará a cabo durante un año, prorrogable por otro año más. Tiempo más que suficiente, se entiende, para reparar las numerosas grietas y socavones que dificultan el tránsito rodado por esa vía y que hace meses motivaron un cambio de ruta en las líneas de EMTUSA que pasaban por esta vía.

