La Universidad de Oviedo aprueba la cesión de viales del campus de Gijón al Ayuntamiento para su reforma

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo tiene previsto aprobar, en su reunión de este viernes 31 de octubre, la cesión temporal al ... ayuntamiento de Gijón de la titularidad de la calle Blasco Garay (la recta de Marina Civil), en el campus gijonés, para que así la administración local pueda ejecutar obras de mejora en el firme. La cesión se llevará a cabo durante un año, prorrogable por otro año más. Tiempo más que suficiente, se entiende, para reparar las numerosas grietas y socavones que dificultan el tránsito rodado por esa vía y que hace meses motivaron un cambio de ruta en las líneas de EMTUSA que pasaban por esta vía.

El Consejo de Gobierno también dará luz verde previsiblemente al convenio con el Ayuntamiento de Gijón para la mejora de la movilidad en el campus, enmarcado en el convenio general entre ambas instituciones, y por el que el Ejecutivo local afrontará diversas actuaciones como un nuevo trazado de las líneas de autobús municipal que dan cobertura al campus, la mejora de la senda peatonal del paseo fluvial del río Peñafrancia, la instalación de mobiliario urbano y aparcabicis, la creación de un carril bici conectado con la trama urbana actual o una conexión entre la zona de la biblioteca del Aulario y el Jardín Botánico. El convenio prevé una inversión municipal de 300.000 euros para acometer esas intervenciones.

El tercer y último punto del día relativo al campus de Gijón tiene que ver con la autorización a la Empresa Municipal de Aguas (EMA) para que lleve a cabo obras canalización en unos terrenos propiedad de la Universidad de Oviedo.

Una vez aprobados, todos estos puntos tendrán que ser ratificados por el Consejo Social de la Universidad en la reunión prevista para la próxima semana.