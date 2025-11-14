La Universidad reinvertirá en el campus de Gijón el millón de euros de la venta de una parcela Una parte se destinará a mejorar los vestuarios del gimnasio de Marina Civil y a habilitar una nueva sala polivalente para actividades deportivas

Gimnasio de Marina Civil a cuyos vestuarios irá una parte de la inversión obtenida por la venta de la parcela.

Laura Mayordomo Gijón Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:55 Comenta Compartir

millón de euros que el Ayuntamiento de Gijón pagará a la Universidad de Oviedo por la parcela ubicada en el entorno del Intra y que es necesaria para la ampliación del Parque Científico y Tecnológico revertirá en mejoras para el campus gijonés. Es el compromiso que el pasado jueves trasladó el rector, Ignacio Villaverde, al Claustro de la Universidad. Fue en ese marco donde afirmó que «un importe elevado» de ese millón de euros se reinvertirá en Gijón.

Fuentes del rectorado avanzaron a EL COMERCIO que entre las actuaciones que se podrían financiar con esa cantidad estaría la mejora de equipamientos deportivos. En concreto, de los vestuarios del gimnasio que se habilitó en la Escuela de Marina Civil y presta servicio a los universitarios gijoneses desde principios de 2020. En la misma línea, y atendiendo a antiguas demandas del campus, se prevé habilitar una nueva sala polivalente para actividades deportivas también en Marina Civil.

Otras actuaciones que se barajan son la urbanización de algunos espacios y la adquisición de mobiliario urbano para el campus.

El rectorado está abierto a recibir otras sugerencias de los tres centros que la Universidad de Oviedo tiene en Gijón –la Facultad Jovellanos, la Escuela Politécnica de Ingeniería (EPI) y la citada de Marina Civil– para priorizar las inversiones que podrá llevar a cabo en los presupuestos del próximo año.

Pendiente de la escritura

Tras muchas idas y venidas para que el Ayuntamiento de Gijón acabara haciéndose con la parcela propiedad de la Universidad que se incluye en el proyecto de ampliación del Parque Científico, la junta de gobierno dio el visto bueno definitivo a la compra de los terrenos el pasado 28 de octubre por 1.023.851 euros. Aun queda pendiente elevar a escritura pública la adquisición de esta escritura de compraventa, trámite que fuentes de la Universidad creen que podría solventarse «en las próximas semanas».

Respecto a la cesión temporal de los viales del campus al Ayuntamiento de Gijón, aprobada en el pasado Consejo de Gobierno de la institución, ya se están llevando a cabo las últimas gestiones administrativas desde la parte municipal para que ésta sea efectiva.