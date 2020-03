Urbanismo ultima un contrato para asumir obras urgentes por seguridad Adjudicará por dos años a una empresa, con un presupuesto máximo anual de 70.000 euros, las órdenes de ejecución subsidiaria en el concejo M. MORO gijón. Sábado, 14 marzo 2020, 04:14

La Concejalía de Urbanismo ultima la contratación de una empresa para encomendarle las obras y actuaciones urgentes que deriven de procedimientos de órdenes de ejecución subsidiaria o restauración de la legalidad por parte del Ayuntamiento e Gijón.

La adjudicación del contrato será por un periodo de dos años prorrogable anualmente hasta un máximo de dos anualidades más y se fija un presupuesto máximo anual de 70.00 0 euros más IVA. El objetivo de esta contratación ese el restablecimiento de la realidad física alterada como consecuencia de infracciones urbanísticas e incumplimiento del deber de conservación urbanística.

El ámbito de aplicación del contrato abarca los inmuebles de titularidad privada de toda la zona urbana y rural de Gijón descrita como tal en el vigente Plan General de Ordenación (PGO), que resulten afectados en situaciones de incumplimiento de las obligaciones urbanísticas de seguridad, salubridad, ornato público y deber de conservación por parte de los propietarios. Y se recurre a esta fórmula, el encargo a una empresa externa, por la ausencia de medios técnicos y personales de la concejalía para ello. La contrata adjudicataria se ocupará cuando haga falta de la limpieza y vallado de solares y parcelas, actuaciones de retirada de vallas publicitarias, rótulos, materiales y otros elementos, y medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística.

El Consistorioconsidera fundamental presionar a los propietarios para que cumplan con sus obligaciones. Entre ellos están los que no atienden los inmuebles por falta de recursos, pero también quienes dejan caer la casa 'porque no me dejan hacer lo que quiero'. Por ese motivo se han aumentado las inspecciones y ampliado la cuantía de las multas a 1.500, 3.000 y 6.000 euros.