Usipa pide al Ayuntamiento de Gijón medidas para paliar las «constantes» agresiones que sufren los socorristas El sindicato califica de «grave» el incidente ocurrido el jueves cuando dos turistas leoneses se enfrentaron al personal de salvamento por impedirles entrar al agua por estar prohibido el baño

L. Fonseca Gijón Viernes, 29 de agosto 2025, 18:56

El incidente protagonizado este jueves por dos turistas leoneses que se encararon al personal de Salvamento de San Lorenzo por no dejarles entrar al agua (había bandera roja por mar de fondo) ha tenido repercusiones. El sindicato Usipa solicitó este viernes al Ayuntamiento de Gijón que adopte medidas, especialmente de cara a la próxima temporada, para paliar en la medida de lo posible las «constantes agresiones» tanto verbales como físicas que sufre el personal de salvamento en los arenales gijoneses, especialmente cuando el estado de la mar no es el idóneo para el baño, como ocurrió este jueves en un vídeo colgado en ELCOMERCIO.es.

Precisamente, Usipa considera que lo ocurrido el jueves «es un grave incidente» ocurrido con dos hermanos que pretendían acceder al baño con bandera roja debido al estado de la mar, habiéndose producido un rescate ya a primera hora del día. Explican que en el vídeo adelantado por este periódico se puede apreciar lo ocurrido y «los empujones e insultos sufridos por el personal que, aun así, se mantuvo firme e impidió el acceso al baño de los individuos que con una actitud muy agresiva los estaban increpando».

Desde Usipa destacan que «la profesionalidad y el buen hacer» del personal de salvamento se pone de manifiesto diariamente, teniendo que «soportar de forma constante este tipo de hechos que no se deberían producir». Debido a situaciones que «cada vez son más frecuentes», solicitan más apoyo por parte de la Administración local y alguna patrulla de la policía local asignada a cubrir las posibles incidencias que surjan en los arenales gijonés, especialmente cuando el estado de la mar impide el baño.

Advierten que de seguir como hasta ahora, en el futuro se van a producir agresiones más graves y podría desembocar en mayores problemas, especialmente si en algún momento se produce una situación de riesgo con algún usuario cuando la plantilla está inmersa en «trifulcas» como la vivida este jueves y no pueden prestar la suficiente atención al mar y al resto de personas. También refieren el «acoso» de un individuo que se dedica a gravar a los integrantes del equipo de salvamento en Gijón «molestándolos constantemente».