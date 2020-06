«Si los usuarios de la playa no hacen caso, llamaremos a la Policía para que tome medidas» Aurora Montes muestra en la tablet el sistema con el que trabaja. / TUERO Aurora Montes | Coordinadora del servicio de acomodadores en las playas urbanas «Confío en que la gente sea cívica y que tras dos horas de playa deje a otros disfrutar del arenal» MARLA NIETO gijón. Viernes, 12 junio 2020, 01:25

Aurora Montes (Gijón, 1962) trabaja en los Serenos desde 2005 y lleva nueve años como encargada de formar al personal. El año pasado estuvo siete meses en Barcelona instruyendo a un equipo. Ahora, se encarga de coordinar a los empleados encargados de la nueva labor de control en las playas urbanas.

-¿Qué es lo primero que debe hacer el usuario para saber si hay sitio en la playa?

-Le recomendamos que, desde casa, entre en la aplicación para saber la ocupación que hay en cada una. Si hay sitio, puede venir y consultarnos. Si tiene alguna duda, nosotros se la resolvemos, sobre todo a la gente más mayor.

-¿Qué ocurre cuando empieza a subir la marea y las distancias de seguridad se acortan?

- En el momento que no se respeten los diez metros entre los usuarios y el agua o el Muro, tienen que moverse, respetando, también, la distancia con respecto a las personas que tienen alrededor. Si eso no es posible, entonces tendrán que irse.

-¿Y si no quieren irse?

-Les diremos que están cometiendo una infracción, y si no nos hacen caso, llamaremos a la Policía para que tome las medidas que considere oportunas.

-¿Cree que las personas serán responsables?

-Yo confío en que la gente será cívica y tras las dos horas recomendadas de playa, dejará a otros disfrutar. Deberían ser condescendientes en esta situación.

-¿Ustedes cerrarán las playas?

-La aplicación es la que marca la ocupación, y es la que dice si una playa está cerrada o abierta. Aún no sabemos si nosotros las cerremos físicamente.

-Para paseos y baño, ¿hay que tener en cuenta la ocupación?

-No. La gente que quiera pasear tiene diez metros en la zona contra el Muro y otros diez a pie de agua. Informaremos de cómo ir desde la zona de entrada hasta el mar sin pasar entre las toallas.

-¿Ya finalizó la señalización?

-Se marcaron entradas y salidas en todo el paseo, y las escaleras que van a estar cerradas, así como los carteles con las normas; pero hay algo en lo que no caímos, y es que como la rampa de entrada no es la misma que la de salida, las personas con movilidad reducida tendrían que andar bastante para irse, y eso no puede ser. Esas excepciones hay que señalarlas.