Valenzuela: «Los grandes problemas de la juventud no se podrán resolver sin un cambio en el proyecto social» Valenzuela recordó las masacres y la guerra sucia que los y las jóvenes sufrieron en todo el planeta en 1968 y el foco que la política puso sobre sus derechos asistencialistas años después Viernes, 12 octubre 2018, 09:21

La 36ª edición de los Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes comenzó ayer con una conferencia magistral sobre Culturas juveniles y fronteras. Muros, bordos y desplazamientos, a cargo del doctor José Manuel Valenzuela Arce, profesor investigador del Departamento de Estudios Culturales de El Colegio de la Frontera Norte, cuyas obras han sido pioneras para la comprensión de los procesos socioculturales que definen a la frontera México-Estados Unidos y a los movimientos juveniles en América Latina y Estados Unidos. Para Valenzuela, también co-coordinador del seminario dedicado a los jóvenes y las migraciones, «no hay salida para los jóvenes desde la condición juvenil. Los grandes problemas de la juventud no se podrán resolver sin un cambio en el proyecto social, sin un cambio en el proyecto de nación, con una sociedad no racista y no machista».

Valenzuela recordó las masacres y la guerra sucia que los y las jóvenes sufrieron en todo el planeta en 1968 y el foco que la política puso sobre sus derechos asistencialistas años después. Sin embargo, la juventud ha visto trucado su proyecto de vida. El profesor dibujó la condición de millones de jóvenes en América Latina o en África, con situaciones de pobreza extrema y de «limpieza social».

El profesor mexicano incidió en los conceptos de feminicidio y juvenicidio, poniendo de ejemplo su propio país. Valenzuela recordó que hace 25 años comenzó a hacerse visible los asesinatos de mujeres en Juárez: asesinadas por el hecho de ser mujeres y con un componente de agresión sexual importante. Esto se ha visto incrementado en los últimos dos sexenios con el juvenicidio: 260.000 jóvenes asesinados y más de 40.000 desaparecidos. Esto ha provocado que la esperanza de vida de los jóvenes en el país azteca ha llegado a los niveles alcanzados durante la Revolución Mexicana, iniciada en 1910.

Valenzuela también ofreció una visión de la condición juvenil en términos diacrónicos y sincrónicos, enfatizando su construcción social a través de los ejemplos de los pachucos, los cholos y la mara salvatrucha.

Antes de la conferencia de Valenzuela Arce, KBUÑS36 se abrió con un acto en el que participaron los organizadores y colaboradores de esta edición. Participaron Jesús Martínez Salvador, concejal de Turismo, Deportes, Festejos y Juventud del Ayuntamiento de Gijón/Xixón; Almudena Cueto Sánchez, directora del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud del Principado de Asturias; Manuel Ramos de la Rosa, presidente del Consejo de la Juventud de España; Álvaro Granda Cañedo, presidente del Conseyu de Mocedá del Principau d´Asturies y del Conseyu de Mocedá de Xixón y Gemma Martínez Huerta, directora de Área de Atención al Estudiante del Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Oviedo.

Martínez Salvador dio la bienvenida a los participantes en la 56ª edición de los Encuentros, celebrando que éstos se celebren en la nueva sede de Juventud. Por su parte, Ramos de la Rosa lanzó una pregunta para reflexionar durante la celebración de KBUÑS: «¿Qué estamos haciendo para que las mujeres se emponderen en nuestras asociaciones?».

Los cinco seminarios comenzaron ayer y esta mañana seguirán desarrollándose en la Escuela de Comercio, donde ayer también tuvo lugar una cita formativa de la Red Asturiana de Información Juvenil (RAIJ), dedicada al Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES).

Alberto García y Simone Lucchi fueron los dos encargados de coordinar esta reunión, en la que se presentaron los objetivos, principios, acciones y programas implicados en el proyecto del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Además de dar a conocer las partes implicadas y los aspectos prácticos (seguro, VISA…), los técnicos de Juventud que acudieron a esta reunión recibieron conceptos básicos sobre el marco de financiación del CES o los procesos de solicitud por parte de los participantes.

Esta mañana, las personas interesadas en acudir esta noche al concierto que ofrecerá Pauline en la playa en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio, podrán recoger las invitaciones en la Oficina de Juventud a partir de las 09:30 horas. Se entregarán sólo dos entradas por persona. Las puertas se abrirán a las 22:15 horas y una vez que comience el concierto (a las 22:30 horas) no se permitirá el acceso a la sala.

Para más información sobre KBUÑS36: www.cabuenes.org