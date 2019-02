«Lo que más se valora es la actitud» Público asistente al encuentro con consultores. / CAROLINA SANTOS La jornada Junior King pondrá en contacto a los jóvenes con empresas para hacer prácticas Consultores de recursos humanos alertan de que las redes forman la 'marca personal' JOSÉ LUIS RUIZ Sábado, 9 febrero 2019, 02:02

Miles de jóvenes en busca de empleo se afanan en lograr que las empresas se fijen en ellos. «La actitud el empuje y las ganas de aprender es fundamental. Eso es lo que busca una empresa en un candidato joven», explicó ayer Pablo Isoba, socio de la consultora Sicohr. «También es importante la disponibilidad y lo que ha hecho hasta entonces con su vida. No es lo mismo alguien que lleva dos años en el sofá que formándose en idiomas u otras habilidades», destacó el también consultor de recursos humanos Pedro J. Cases Ariznavarreta.

Ambos participaron en el primer networking con juniors del año, 'Junior King'. La jornada, que se desarrolló en el centro municipal de El Coto, está promovida por el departamento de Orientación laboral y Relaciones con el Tejido Empresarial de la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo (ALPEE) del Consistorio gijonés. Se desarrolla en el marco de la Agencia de Activación Juvenil, que es un programa dirigido a mejorar las competencias de empleabilidad de los jóvenes gijoneses.

Los participantes destacaron también la importancia del talento joven a la hora de contar con gente formada y acostumbrada a trabajar con nuevas tecnologías. «Tienen una estupenda capacidad para aprender nuevos procesos. Solo les falta aprender a sacarle partido a lo que pueden aportar, tienen que venderse mejor», les aconsejó Cases.

En el caso de la empresa MBA Surgical Empowerment, su técnico de recursos humanos, Luisa Venero, expuso que a ellos les gusta crear equipos heterogéneos. «Para nosotros es una oportunidad poder contar con personas jóvenes e integrarlas en equipos con gente más senior».

Las redes sociales fueron otro de los temas a los que más atención pusieron. La opinión generalizada entre los reclutadores es que no son imprescindibles, pero suman oportunidades. «Las visitamos, pero usamos sobre todo las redes profesionales. Twitter y Facebook son más para la vida personal. Aunque no todos tenían la misma visión. «Yo uso sobre todo Linkedin para conocer a los candidatos. Pero todo cuenta, lo que haces en redes forma parte de tu 'marca personal'», señaló Venero.

Búsqueda de perfiles

Entre los asistentes surgió una duda: «¿Qué pasa si alguien no tiene redes sociales?» La respuesta fue que no importa, no es determinante, «pero se pierden oportunidades». «Muchas veces buscamos candidatos 'motu proprio', directamente en Linkedin sin sacar una oferta de empleo. Si alguien no está ahí, no aparecerá», advirtió Pablo Isoba.

Tras el Panel de Empleo, en el que 60 jóvenes pudieron conocer a los profesionales de recursos humanos, tuvo lugar una ronda rápida de presentación de empresas en formato 'elevator Pitch', en 90 segundos, en los que las interesadas en jóvenes de prácticas mostraron los perfiles que buscan. Luego, la Agencia Local de Promoción del Empleo evaluará a los solicitantes y les pondrá en contacto con las empresas en marzo para que empiecen en abril. En 2018 participaron 120 jóvenes y este año prevén una cifra similar. En la primera tanda fueron 55 y en junio tendrá lugar la segunda. La última tasa de empleabilidad tras las prácticas fue del 25%.