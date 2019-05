«Vamos a liderar la oposición al PSOE; es lo que ha pedido la ciudadanía» José Carlos Fernández Sarasola en las escaleras del Ayuntamiento, minutos antes de la entrevista con EL COMERCIO. / CAROLINA SANTOS José Carlos Fernández Sarasola Candidato de Ciudadanos«Somos un partido que viene a hablar y a negociar. Intentaremos llegar a acuerdos con el gobierno, desde nuestro programa» IVÁN VILLAR GIJÓN. Miércoles, 29 mayo 2019, 01:26

Fue uno de los grandes triunfadores en la jornada electoral del domingo. Porque, aun sin victoria, José Carlos Fernández Sarasola ha visto como en cuatro años el partido que encabeza en Gijón ha pasado de ser el grupo más minoritario del Pleno, con él como único edil, a segunda fuerza municipal, con cuatro.

-Su familia estará encantada de poder verle más.

-(Ríe). No sé si me verán más o menos. Con cuatro concejales el trabajo estará más repartido, pero también es muy diferente ser el grupo más pequeño a liderar la oposición.

-¿Cómo interpreta el resultado obtenido el domingo?

-Se ha demostrado que somos el centro y la alternativa. En el buen resultado, hay una parte ideológica, de valoración a lo que está haciendo el partido a nivel nacional y en el gobierno andaluz. Pero creo que los ciudadanos también han sabido ver la labor desarrollada estos cuatro años en el Ayuntamiento, con mucho trabajo y muchas propuestas. Pasar de menos de 8.000 votantes a 18.000 y convertirnos en la segunda fuerza municipal nos da muchos ánimos para seguir trabajando en la misma línea.

-¿Cuatro concejales son más o menos de lo que esperaban?

-Era el cálculo que teníamos. Por encima de ese número, todo sería bienvenido. Pero hay que ser realistas. Y pasar de uno a cuatro ya nos parecía un éxito importante. Estamos muy contentos porque hemos cumplido nuestro objetivo con creces. El quinto concejal tampoco estuvo tan lejos.

-¿Ya han podido hacer un análisis más profundo de la distribución del voto?

-Estamos en ello. Pero imaginamos que como ocurrió en las generales hemos estado fuertes en barrios donde hay sobre todo perfiles de gente joven, autónomos, profesionales...

-¿Ha influido en los resultados la reciente celebración de las elecciones generales?

-Creo que sí. Hace un mes el PSOE ganó las generales y esa ola es la que les ha llevado a estos resultados en Gijón y en Asturias. Y en cuanto a Ciudadanos, también hay un claro paralelismo. En abril ya nos quedamos a unos escasos 300 votos de ser la segunda fuerza en la ciudad.

-Recibieron 10.000 votos más que anteayer...

-En unas municipales la participación siempre es menor que en las generales. Y se vota en una clave diferente.

-El domingo su candidato autonómico también logró más votos en Gijón que usted. Un millar.

-También pasó hace cuatro años. No es una cosa que me preocupe. Como digo, la gente vota en claves diferentes en unas elecciones que en otras.

-¿Qué encontrarán los gijoneses en los concejales de Ciudadanos?

-Sobre todo, un equipo. Y es la idea que hemos perseguido desde el principio. Aquí no hay personalismos. No será José Carlos Fernández Sarasola, sino Ciudadanos. Un grupo municipal formado por gente que vive en Gijón, que trabaja en Gijón y que ahora trabajará durísimo por todos los gijoneses, en base a las 500 propuestas de nuestro programa.

-Preséntemelos.

-Actualmente Rubén Pérez es asesor del grupo municipal y una persona que sabe muchísimo del Ayuntamiento y de muchos temas con los que nos ha tocado lidiar este mandato. Es una maravilla y con la experiencia que tiene nos ayudará a todos. Ana Isabel Menéndez trabaja en Laboral Ciudad de la Cultura y le es muy cercano todo lo que tiene que ver con cultura y con las industrias creativas. Y Mara Simal es médica. Son gente de la sociedad civil que no va a escatimar esfuerzos y trabajo para todos.

-¿Gente con capacidad para gobernar algún área municipal?

-Es gente con experiencia en muchas áreas, pero ahora mismo no estamos en momento de gobierno. Somos oposición. Y lo que haremos es liderarla y trabajar intentando llegar a acuerdos y consensos con el resto de grupos, como hemos hecho estos cuatro años. Somos un partido con gran capacidad de negociación y esperamos que los demás recojan el guante.

-¿Descarta al 100% cualquier posible entrada en el gobierno local?

-No tenemos pensado en absoluto entrar.

-¿Por algún motivo en especial?

-Los ciudadanos no han dicho que gobernemos, sino que lideremos la oposición. Y es lo que vamos a hacer. Defendiendo desde ahí nuestro programa también se puede desarrollar un trabajo magnífico por los gijoneses.

-Habrá quien lo vea como una posición cómoda.

-Es donde nos han colocado los ciudadanos. Ciudadanos es Ciudadanos, no el PSOE. Intentaremos llegar a acuerdos con el gobierno en los planteamientos que consideremos interesantes para la ciudad y habrá otros en los que no podamos.

Sin apoyo a la investidura

-Descartada una negociación de gobierno, ¿apoyarán el 15 de junio la investidura de Ana González?

-No. No es la alcaldesa que querríamos y por tanto no la apoyaremos.

-¿Cree que gobernará en solitario o con Podemos?

-Es algo que tendrá que plantearse ella. Tiene posibilidades de hacer ambas cosas.

-¿Ve posible, no obstante, llegar a acuerdos a lo largo del mandato para aprobar presupuestos?

-Llegado el momento se verá, en función de lo que nos presenten. Si son presupuestos que nos convencen y están de acuerdo con nuestras líneas programáticas a lo mejor podemos apoyarlos. Si no, votaremos en contra o nos abstendremos, igual que hemos hecho con el actual gobierno. Somos gente que viene a hablar y a negociar. Lo hemos hecho con Foro, con quien siempre nos sentamos a negociar. Otra cosa es que se quiera o se sepa. Cuando lleguen los presupuestos, en función de la capacidad de negociación del PSOE veremos.

-A priori, ¿en qué coinciden?

-No sabría decirlo, porque en su programa no he visto más que ideas generales. Por supuesto que podemos estar de acuerdo en que se haga el plan de vías, en que se ponga en marcha la depuradora... Pero son temas muy genéricos. Cuando aterricen y concreten sobre ellos, empezaremos a hablar. Dicen, por ejemplo, que «vamos a solucionar el problema de las fachadas», pero tendrán que explicar cómo piensan pagar esos famosos 80 millones de euros. No vale con eso, necesitamos algo más. Ahora mismo no dejan de ser todo castillos en el aire, ideas sin concreción.

-¿En qué cree que chocarán más?

-Pues hasta que no lo vea, no lo sé. Hablan por ejemplo de cambios en la renta social, pero también sin concretar. Supongo que nos encontraremos en temas como el de las subvenciones, porque nosotros siempre defendimos que, salvo las que marca la ley, se den por concurrencia competitiva y no de forma directa. En Gijón este asunto siempre ha sido caótico y estos ocho años de Foro se perdió una oportunidad enorme para acabar con esa herencia del PSOE. Espero que ahora que existen informes de la Sindicatura de Cuentas al respecto el nuevo gobierno sí les haga caso y empecemos a entrar en razón. Tampoco sabemos qué ideas tienen para los planes de empleo, para Tabacalera, para acabar con el desbarajuste que hay en la Antigua Escuela de Comercio...

-Ana González ya ha avanzado que, pese a no compartirlo, no modificará el PGO. ¿Insistirán en cambiar la ficha de Naval Gijón?

-Mantendremos nuestra posición, que es que es la necesidad de darle a la zona un uso mixto. La única forma de desarrollar esos terrenos es a través de la inversión pública. Pero con la deuda de las fachadas y el dinero que habrá que poner para el plan de vías no sé de dónde quieren sacar los millones de euros que harían falta para eso. La única solución es permitir también una parte de usos residenciales, que es el modo de obtener dinero para financiar esa actuación.

-En Gijón, Asturias y Moncloa coincidirán tres gobiernos del mismo color. ¿Servirá para saldar las cuentas pendientes con la ciudad?

-Debería. Pero también hemos visto esa situación otras veces y no sirvió de nada. El plan de vías es el ejemplo más claro. No es un proyecto de ayer, sino de 2002. Y pese a que durante muchos años gobernó las tres administraciones el mismo partido, hoy no tenemos más que un prado para pasear. Hay convenio, sí. Pero también lo hubo en 2002. Y si tres gobiernos del mismo color solo sirven para que se firme un convenio pero no se avance nada más, mal vamos. Lo mismo pasa con la depuradora del este, que tiene que desbloquear el Ministerio. Y con el vial de El Musel por Jove, que sigue parado. Estos meses de Gobierno socialista el PSOE podría haber presionado en Madrid, pero no ha hecho nada. Gijón tiene varios déficits en infraestructuras y lo que debe primar es defender los intereses de la ciudad, no plegarse ante otra administración. Y si el PSOE no lo hace lo haremos los demás. Nuestro diputado Nacho Prendes sí luchará en Madrid por Gijón y por Asturias.

Mala gestión

-¿Qué le parecen los resultados obtenidos el domingo por Foro?

-Han sido cuatro años, al menos los que nosotros llevamos en el Ayuntamiento, de mala gestión de la ciudad. La ciudadanía lo ha visto, porque para ello basta con darse un paseo por la ciudad. También han sido cuatro años de llegar a acuerdos únicamente con la izquierda más radica. Y lo que han hecho muchos gijoneses es optar por un partido como Ciudadanos, que les da la ilusión de que podemos cambiar eso.

-Podemos también ha sufrido una importante caída.

-Imagino que le ha arrastrado el enorme oleaje del PSOE. Y también les pasó cierta factura esa falta de entendimiento entre la izquierda y no haber sabido llegar a acuerdos para gobernar cuando sumaban mayoría. También esa posible negociación que hubo con Foro.

-¿Qué le parece la entrada en el Ayuntamiento de Vox?

-Ni me sorprende ni me deja de sorprender. Se veía venir. Sería mejor que no hubiera partidos de ningún extremo, pero es el espectro que hay y lo que han decidido los votantes. Desde Ciudadanos seguiremos con nuestro camino. No pactaremos nada con ellos.

-¿Ninguna iniciativa? ¿Ni para arreglar tal o cuál calle?

-Quien tendrá la llave para que se arregle tal o cuál calle serán el PSOE o la unión de muchos grupos. Habrá que negociar con quien tenga capacidad para hacer las cosas. Nuestra idea es pactar a partir de un programa, y por lo poco que he podido saber del de Vox, ahora mismo está muy lejos del nuestro. También estamos alejados ideológicamente. Es verdad que estarán en el Pleno y se coincidirá con ellos en votos en contra o a favor. Pero no hablaremos con ellos, sino con los partidos más centrados y con más proximidad a la hora de pensar en la ciudad.