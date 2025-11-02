El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Escaparate roto en una carnicería de la calle Artillería, en Cimavilla (Gijón). E. C.
Suceso en Gijón

Vandalismo en Cimavilla: amanece con golpes en las puertas y un escaparate roto

Los vecinos han denunciado los hechos a través de sus redes sociales

María Agra

María Agra

Gijón

Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:23

Comenta

El barrio de Cimavilla, en Gijón, amaneció este domingo con nuevos actos de vandalismo tras una noche de ocio que coincidió con la festividad de Todos los Santos. Los daños se han registrado en el escaparate de la carnicería Brisamar, en la calle Artillería, que ha aparecido completamente roto, así como la puerta de un portal muy próximo al establecimiento, la cual presenta signos de haber recibido varios golpes.

Los vecinos han denunciado estos hechos a través de sus redes sociales, mostrando una vez más su indignación por la falta de control en el barrio alto de la ciudad, epicentro del ocio nocturno. A ello hay que sumar los continuos problemas de ruido y suciedad que vienen padeciendo los residentes de la zona desde hace tiempo y que se ven acrecentados durante el verano.

O los restos de los botellones, que este fin de semana volvieron a dejar las plazas del barrio repletas de basura, bolsas, micciones, vómitos e incluso heces.

