«Me increparon sin motivo y me golpearon en la cabeza con una azada hasta dejarme inconsciente» CAROLINA SANTOS Un vecino de Villaviciosa acusa a Brayan Tuero, en prisión por el asesinato de Adrián Gancedo, y a su padre de haberle agredido por una disputa vecinal. La Fiscalía solicita tres años de cárcel para ambos PABLO SUÁREZ Martes, 4 diciembre 2018, 13:31

«Iba con el tractor a recoger hierba cuando sentí unos golpes. Brayan llegó y me acusó de haberle tirado una carretilla con patatas. Cuando me bajé a ver que pasaba me pegó un puñetazo. Luego llegó su padre y me golpeó con una azada en la cabeza y caí al suelo inconsciente». J.R.J, vecino de Villaviciosa, declaró este martes haber sido víctima de una agresión por parte de Brayan Tuero, en prisión por apuñalar y causar la muerte del joven Adrián Gancedo, y su padre, Jesús, para los que la fiscalía solicita una condena de tres años de prisión por un delito de lesiones. «Somos casi vecinos y es cierto que habíamos tenido algún problema anterior» reconoció el agredido, quien a su vez también está acusado de un delito de lesiones y amenazas por este mismo caso, en el que las versiones de los involucrados son radicalmente opuestas.

Tuero, que actualmente cumple una condena por homicidio en el Centro Penitenciario de Asturias, negó ante el magistrado la versión ofrecida por la parte contraria. «Estábamos sembrando patatas y nos golpeó la carretilla. Yo le pegué unas palmadas en el tractor para que frenase. Entonces él se bajó, pegó una patada a nuestro perro, empujó a la pareja de mi padre y me agarró del cuello amenazándome de muerte. Caímos los dos al suelo, y cuando conseguí soltarme fue al tractor y cogió una guadaña. Tuve que salir corriendo», relató el homicida de Villaviciosa en una versión respaldada por su padre.

También coincidió en lo relatado, o al menos lo intentó, la expareja de este último, la cual afirma haber sufrido una serie de lesiones a consecuencia de un puñetazo propinado por J.R.J. «Me pegó por la espalda y caí de rodillas al suelo. Amenazó de muerte a Brayan y lo tiró al suelo», afirmó en una declaración muy contradictoria y repleta de correcciones realizadas a preguntas del abogado de la parte contraria, quien no dudó a la hora de poner en cuestión las lesiones esgrimidas por la testigo.

Una cuestión resuelta por la médica que atendió a todos los involucrados en el caso, y quien afirmó que la lesión que presentaba en la frente J.R.J, podía haber sido causada por el golpe de una azada.

Tras la declaración de todas las partes, la Fiscalía mantuvo la petición de tres años para Brayan y Jesús Tuero por un delito de lesiones, y un año para J.R.J por otro delito leve de lesiones y amenazas. Por su parte, tanto la defensa de Brayan y Jesús Tuero solicitó su libre absolución, al igual que la de J.R.J, quien consideró que su cliente había sido «brutalmente agredido». El juicio quedó visto para sentencia.