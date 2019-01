Los vecinos de La Calzada movilizarán a la oposición para frenar la ola de robos El barrio, donde dicen estar «muy cansados» de la «discriminación» del equipo de gobierno, busca ejercer presión a través del resto de partidos PABLO SUÁREZ GIJÓN. Martes, 29 enero 2019, 02:32

«Les dimos hasta el lunes y seguimos sin respuesta. Entendemos que pasan de nosotros, por lo que llegó la hora de tomar medidas». La plataforma contra los robos creada en La Calzada por vecinos y comerciantes del barrio se ha cansado de esperar por una solución que frene la oleada de atracos que asola la zona en los últimos meses. «Si las más de 3.000 firmas que les entregamos no han servido de nada, continuaremos con las movilizaciones», avanzan representantes de la plataforma, quienes con el propósito de involucrar a todas las fuerzas políticas de la ciudad y la intención de que esa suma de la oposición desbloquee la situación, comenzarán esta semana a reunirse con portavoces de los grupos. «Vamos a hacerles llegar las firmas recogidas para ver si con su apoyo unánime podemos lograr la seguridad que llevamos tiempo demandando», explican quienes, al mismo tiempo que inician estos contactos, ya se plantean más movilizaciones.

Una de las protestas que desde este momento ya tratan de organizar en el barrio es un corte de tráfico que se podría producir esta semana. «Seguro que si cortamos la carretera se presentan aquí varias dotaciones de policías», afirman con sarcasmo quienes reclaman más presencia de agentes para las calles que conforman el eje comercial del barrio. «Si no logramos frenar ya este problema, es posible que se extienda a otros barrios. No se está haciendo nada para ponerle freno, por mucho que se escuden en excusas de tipo financiero», aseguran desde el colectivo vecinal, desde donde también acusan al Ayuntamiento de cierta «discriminación» hacia la zona por su condición obrera. «Si esto hubiera pasado en el centro, la calle Corrida ya estaría llena de policías vigilando que no volviese a ocurrir», sostienen.

«Tenemos memoria»

En las palabras de vecinos y comerciantes de La Calzada se percibe descontento con la labor del actual equipo de gobierno, un hecho que se confirma con su intención de hablar con el resto de fuerzas. Sin embargo, desde el barrio advierten que no olvidarán lo que está sucediendo. «Tenemos memoria. Espero que en abril no vengan pidiendo el voto, porque no lo van a tener. Seguro que cuando se acerque la campaña volvemos a existir y nos vuelven a prestar atención», afirman.

Por su parte, la Policía trata de concluir las diversas investigaciones abiertas hasta la fecha.