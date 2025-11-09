Vecinos de Cenero denuncian más carreras ilegales nocturnas

Eva Hernández Gijón Domingo, 9 de noviembre 2025, 22:50 Comenta Compartir

«Esto es un sinvivir». Los vecinos de Cenero, en Gijón, denuncian que las carreras ilegales que se concentran en el polígono de Somonte continúan. La noche del sábado al domingo, el «inconfundible ruido» de los vehículos alertó a una de las vecinas de la parroquia, que se puso en contacto con EL COMERCIO –prefiere mantener el anonimato – ante la continuidad de una problemática que afecta a su descanso.

La noche del viernes 24 de octubre, hasta 60 vehículos se concentraron en este lugar para hacer competiciones de conducción temeraria conocida como 'drift'. Los conductores procedían de distintos puntos de la región e incluso de fuera de Asturias. En aquel momento, la quedada ilegal fue disuelta con la llegada de la Guardia Civil. Esta vecina, que en aquel momento alertó a los agentes, volvió a llamar al Centro Operativo de Servicios (COS) de la Beremérita al ver, en torno a la una de la madrugada del domingo, que las carreteras de la parroquia, normalmente tranquilas y sin vehículos, sobre todo a altas horas, se convertían en un trasiego continuado de coches «con modificaciones». Al recibir el aviso, los agentes enviaron a una patrulla de tráfico que se encontraba cerca de la zona al polígono de Somonte. Pero, al contrario que la otra vez, no hallaron rastro de ningún vehículo.

El pasado mes de octubre, cuando las patrullas de la Guardia Civil llegaron a la zona, la concentración ilegal se disolvió con su presencia. Si bien la Benermérita pudo identificar y sancionar a uno de los participantes, la mayoría de los vehículos tuneados y con modificaciones ilegales que se encontraban en el lugar, desaparecieron.

Precisamente, en ese mismo enclave de Somonte, la Guardia Civil materializó hace aproximadamente un año un golpe a las carreras ilegales que contribuyó a que la zona estuviese tranquila durante una temporada. Aunque, al parecer, esta paz se ha terminado.

«Una buena multa»

«No hay solución», lamenta Consuelo González, presidenta de la asociación Los 16 de la Abadía de Cenero. «Lo único que se puede hacer es pillarles, ponerles una buena multa y que así se les quite las ganas», pero sabe que es una tarea «difícil». Algunos vecinos han pedido que se coloquen badenes para frenar el problema. Pero González responde: «¿Dónde los pones? Porque Cenero es una parroquia grande, no es algo que atañe a una única carretera, molesta en todas y a todos los vecinos», afirma.