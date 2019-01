Los vecinos de la Ería del Piles ya preparan la impugnación del plan «por supervivencia» Terrenos de la Ería del Piles, de nuevo en el ojo del huracán. / PALOMA UCHA El colectivo de Vega, que tumbó el documento anterior, habla de «alivio» por la supresión de urbanizables pero pide analizarlo con calma I. VILLAR Viernes, 1 febrero 2019, 01:21

«En cuanto se abran los plazos, la intención es impugnarlo. No nos queda otra». Los vecinos de la Ería del Piles están dispuestos a plantar batalla jurídica contra el nuevo Plan General de Ordenación, con la intención de que se dé marcha atrás a la inclusión en el documento de un plan para este espacio similar al anulado ya por el TSJA y que prevé la construcción de un gran centro comercial y de ocio frente a sus viviendas. «Incorporar un planeamiento que ya fue declarado nulo, sin abrir otra vez el documento a información pública, tiene riesgos para la seguridad jurídica de todo el documento. Y por cosas banales ya se cayeron los dos planes anteriores», advierte el portavoz de los vecinos, Julio Quirós, quien asegura que su empeño en paralizar este desarrollo es una cuestión «de supervivencia, porque al ponernos un edificio que será tan alto como El Molinón a siete metros de nuestra casa están actuando contra nuestro patrimonio».

Desde el Colectivo de Vega en Defensa del Medio Rural, que jugó un importante papel en la anulación del anterior plan, aseguran recibir el nuevo documento «con una cierta sensación de alivio, al haberse quitado el destrozo que suponían los urbanizables (Castiello, Granda, Porceyo...) y no haber percibido durante la tramitación el desprecio por las leyes y los ciudadanos que manifestaba el gobierno municipal en los documentos anteriores». Piden, no obstante, «calma» para estudiar en detalle el nuevo plan y decidir qué pasos dar. «Esperamos no encontrar nada que suponga un destrozo de la zona rural que nos obligue a seguir peleando», señala su portavoz, Carmen Suárez. También la Plataforma Contra el Muro de Cabueñes pide tiempo para analizar el documento definitivo antes de pronunciarse.

Núcleos rurales

Desde la federación de la zona rural Les Caseríes su presidente, Manuel González-Posada, destacó cambios como la disminución de restricciones a la construcción de viviendas en núcleos rurales, «porque antes la gente que tenía un prau no podía hacer nunca nada para los hijos, que cuando se casaban tenían que marchar para la zona urbana». Añade que ahora «serán los vecinos los que vayan viendo cómo afecta a sus respectivas fincas, y si el nuevo plan les beneficia o les perjudica».

Adrián Arias, de la federación vecinal urbana, señala que tener un plan aprobado «siempre es una buena noticia, pero ahora toca lo verdaderamente importante, que son las actuaciones concretas y los desarrollos especiales, a los que el movimiento vecinal va a estar atento y vigilante. Nos parecen muy oportunos los planes de barrio que plantea el Colegio de Arquitectos».