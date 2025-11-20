El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Reunión en la sede de la FAV con asociaciones vecinales, partidos políticos, sindicatos y entidades sociales para estudiar medidas de acción. José Simal

Los vecinos de Gijón abogan por reforzar la presión por el vial de Jove y estudian llevar su protesta a Madrid

«El ministro no le coge el teléfono a la alcaldesa, ¿qué quieren que hagamos?», lamenta Jesús Martínez Salvador ante la insistencia en que le pida una reunión a Óscar Puente

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Jueves, 20 de noviembre 2025, 22:24

Comenta

'Llevamos 621 días, 10 horas, 2 minutos y 40 segundos sin una solución al vial de Jove', mostraba al inicio del encuentro la proyección ... que presidió la reunión de asociaciones vecinales, grupos políticos, sindicatos y entidades sociales convocada por la federación vecinal urbana (FAV) para estudiar formas de presionar al Ministerio de Transportes para que mueva pieza y dé una respuesta al problema del tráfico pesado que acceder a El Musel a través de la ciudad. «Nos va la vida en ello», señalaron los representantes vecinales en referencia tanto al factor ambiental como el de seguridad vial y al hecho de que gran parte de esos camiones transportan cargas peligrosas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los integrantes de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias dimiten en bloque tras acumular más de 9.000 horas impagadas
  2. 2 Nieve, granizo y lluvia en el primer temporal del otoño en Asturias
  3. 3

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  4. 4 Fallece el joven de 36 años que resultó herido mientras cortaba un árbol en Oviedo
  5. 5 La prostituta que dejó morir a un joven en Gijón afronta dos años de cárcel
  6. 6 Fallece Maruja Álvarez Falcón, fundadora de Casa Jamallo
  7. 7 Un nuevo robo en un chalé en Gijón pone en jaque a las fuerzas de seguridad
  8. 8 Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio
  9. 9 Fiesta en Gijón por los ocho años de Bella Vida
  10. 10 Estos son los nombres preferidos para los bebés nacidos en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los vecinos de Gijón abogan por reforzar la presión por el vial de Jove y estudian llevar su protesta a Madrid

Los vecinos de Gijón abogan por reforzar la presión por el vial de Jove y estudian llevar su protesta a Madrid