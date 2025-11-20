Los vecinos de Gijón abogan por reforzar la presión por el vial de Jove y estudian llevar su protesta a Madrid

'Llevamos 621 días, 10 horas, 2 minutos y 40 segundos sin una solución al vial de Jove', mostraba al inicio del encuentro la proyección ... que presidió la reunión de asociaciones vecinales, grupos políticos, sindicatos y entidades sociales convocada por la federación vecinal urbana (FAV) para estudiar formas de presionar al Ministerio de Transportes para que mueva pieza y dé una respuesta al problema del tráfico pesado que acceder a El Musel a través de la ciudad. «Nos va la vida en ello», señalaron los representantes vecinales en referencia tanto al factor ambiental como el de seguridad vial y al hecho de que gran parte de esos camiones transportan cargas peligrosas.

Hacerse oír directamente en Madrid, «llamando a la puerta de quien tiene que darnos una solución», fue una de las ideas más repetidas, aunque con la advertencia de algunos intervinientes de que, de no lograr reunir suficiente gente, el efecto podría ser el contrario. «Si a las protestas en Cuatro Caminos van 300 personas, ¿cuántas van a ir a Madrid?», se preguntaba la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, señalando la dificultad de una movilización de esas características. El presidente de la FAV, Manuel Cañete, matizó que «no sería cuestión de organizarlo de un día para otro» e indicó que el objetivo sería «que vayamos cientos de personas», encabezados por la alcaldesa y el presidente del Principado e incluso con cajas de firmas recogidas previamente en la ciudad.

También se abogó por seguir con cortes de tráfico como los realizados en las últimas semanas en Príncipe de Asturias, pero intensificándolos y aumentando su alcance. «Si no se hace daño, no sirven para nada», señalaron los vecinos, criticando las facilidades que se le está dando al tráfico pesado para sortearlos por otras calles. «Habrá que cortar también en Veriña, en Aboño y en la propia puerta de entrada a El Musel, que es donde nunca nos han dejado», planteó Cañete, que reprochó que ni siquiera se esté limitando el tráfico pesado por La Calzada los días de vigencia del protocolo anticontaminación, algo que el gobierno atribuyó a una petición de la Guardia Civil para no colapsar la ronda de camiones. El PSOE, por su parte, volvió a reclamar la inclusión de Príncipe de Asturias en la futura zona de bajas emisiones, «para sacar al menos los camiones más contaminantes».

Los vecinos pidieron a los partidos políticos que la unidad que hay en el ámbito local se traduzca en una presión conjunta al Gobierno central a través de sus respectivos diputados y senadores. Y también que Carmen Moriyón y Adrián Barbón pidan de manera inmediata ser recibidos por Óscar Puente. «El ministro no le contesta a la alcaldesa. ¿Qué quieren que hagamos?», lamentó el portavoz municipal, Jesús Martínez Salvador.

Reunión con el Puerto

Sí habrá reunión, la próxima semana, entre la FAV y la Autoridad Portuaria para hablar sobre los nuevos proyectos industriales previstos en El Musel «y qué soluciones de movilidad les van a dar, porque todo lo que quieren poner no va a salir por el mar, saldrá y entrará con más camiones». Con el compromiso de estudiar un calendario concreto de acciones, la reunión se dio por finalizada cuando habían transcurrido '621 días, 11 horas, 47 minutos y 52 segundos sin una solución al vial de Jove'.