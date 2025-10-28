Los vecinos de Gijón, sobre el Consejo Social: «No hay credibilidad. Nos hablan de proyectos etéreos sin financiación ni plazos»

«Escepticismo, perplejidad y desilusión». Esta era la actitud entre los representantes vecinales de Gijón tras la mesa de trabajo del Consejo Social del ... fallido vial de Jove. Los avances sobre la superación del trámite medioambiental en el tramo Lloreda-Veriña y la propuesta de humanización de la avenida Príncipe de Asturias, ambas listas para la licitación del Gobierno central no convencieron a las asociaciones de vecinos.

«Solo vemos estudios, proyectos y más proyectos que nunca se materializan», lamentó Maite Martín, representante de la Federación de Vecinos de Gijón (FAV). «Pensábamos que se nos iba a presentar algo en firme, pero nada ha cambiado, seguimos igual que hace un año», afeó Martín y criticó que los camiones con materiales peligrosos siguen atravesando La Calzada.

José Luis Rodríguez Peón, representante de la asociación vecinal de Jove, mostró su desconfianza y advirtió de la «falta total de información» sobre el futuro del puerto y los planes industriales para Aboño. «No sabemos cómo afectará a las 50.000 personas de la zona oeste», aseguró. Durante su turno de palabra, mostró la preocupación vecinal sobre el impacto en el futuro del acero verde de ArcelorMittal y de «otros proyectos industriales que no tienen estudios de movilidad ni medioambientales. Cada día es más peligroso vivir aquí», aseveró.

Uno de los más perjudicados por la afluencia diaria de camiones es el barrio de La Calzada. El presidente de la asociación vecinal 'Alfonso Camín', Carlos Arias, respondía, al igual que sus compañeros, con ninguna esperanza en lo mostrado por el consejero. «No hay credibilidad. Nos hablan de proyectos etéreos sin financiación ni plazos», criticó.

«Venimos ya escarmentados»

Después de treinta años de lucha por un vial de Jove que terminó siendo fallido, a Arias ya no le vale «esta entelequia». Reclama «algo real a lo que poder asirnos: un calendario, un presupuesto...». «El hartazgo generalizado de los proyectos anteriores se suma al malestar. Venimos ya escarmentados de muchos incumplimientos», afirmó.

«Salir a la calle»

Para Arias lo principal es que los camiones dejen de pasar en «un medio plazo» por Cuatro Caminos. En su opinión, se ha perdido de vista lo más importante: «los vecinos». «Ellos son quienes pagan «todos estos retrasos», enfatizó . Al término de la reunión, la sensación era prácticamente la misma que al principio. «Gijón tiene que presionar. Incluso salir a la calle, porque son muchos los incumplimientos los que ha tenido el Ministerio. Hay que pensar a nivel transversal y unirse para reclamar esto», instó a la ciudadanía.

«Están dando patadas hacia adelante», criticó José Luis Nicieza, presidente vecinal de Veriña. «El año pasado se nos prometió que antes de final de año habría resultados y una reunión. No se nos convocó ni se nos envió ningún tipo de información. Todo lo que escuchamos lo hacemos hoy (por ayer)», apoyó así el reproche de José Luis Rodríguez sobre la falta de información y transparencia.

La reunión mostró el cansancio de los vecinos, que lamentaron las décadas de promesas incumplidas. «Llevamos años escuchando lo mismo. Las cosas no se han hecho bien y hay que reconocerlo», reprendió Rita Rendueles, presidenta vecinal de Pescadores.