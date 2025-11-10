Los vecinos de El Natahoyo intensifican su protesta contra el traslado del Albergue Covadonga: «Que lo lleven a Somió»

Susana D. Tejedor Gijón Lunes, 10 de noviembre 2025, 22:24 Comenta Compartir

Las protestas vecinales contra el traslado del Albergue Covadonga a instalaciones de El Natahoyo subieron de decibelios. Más de trescientos vecinos se apostaron este lunes a la entrada de la capilla de San Esteban del Mar, minutos antes de que se procediera a la inauguración, y corearon cánticos contra el Ayuntamiento y la alcaldesa. Con trapos rojos, pancartas y silbatos, los vecinos corearon «alcaldesa dimisión» y «el albergue para Somió». Incluso, una vez concluido el acto, varios manifestantes siguieron a la alcaldesa a pie hasta la Casa Consistorial en una suerte de escrache improvisado.

Consultado por EL COMERCIO, el concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación del Ayuntamiento de Gijón y presidente de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, Guzmán Pendás aseguró con respecto al traslado temporal del Albergue Covadonga a las antiguas instalaciones del Hogar de San José, en El Natahoyo, que «entiendo el debate» y que comprende «las inquietudes y dudas de algunos vecinos». El edil insistió en que se ha reunido ya en varias ocasiones con las asociaciones vecinales para explicarles el proyecto de traslado que, abundó, «no es una actuación improvisada, sino fruto de un trabajo largo y meditado. Detrás hay un equipo de profesionales que lleva meses planificando una obra imprescindible: la rehabilitación integral del Albergue Covadonga». En este sentido, recordó que «el edificio actual necesita una intervención completa, no solo para mejorar su estructura, sino para ofrecer a las personas que lo habitan una oportunidad real de reconstruir su vida. No hablamos solo de paredes, hablamos de dignidad, de segundas oportunidades y de una ciudad que no deja a nadie atrás».

Protestas vecinal durante la inauguración de la capilla de San Esteban del Mar. Juan Carlos Román

«Entiendo la preocupación por la cercanía a colegios o zonas residenciales, pero quiero ser muy claro: no se dejará nada al azar. Habrá un seguimiento exhaustivo, con una comisión de trabajo en la que estará presente el vecindario, y la coordinación con la Concejalía de Seguridad Ciudadana será total. Nuestros equipos de calle estarán en contacto directo, acompañando a los usuarios y garantizando la convivencia. Y quiero zanjar cualquier duda sobre el tiempo: el traslado será estrictamente temporal. En 2028 el Albergue Covadonga volverá a su ubicación original, totalmente renovado, moderno y humano. Es un compromiso del gobierno municipal y mío personal.

«Nos hemos reunido con las asociaciones vecinales del barrio, a las que se les explicó con detalle el alcance del traslado, quiénes son las personas que se verán afectadas y el tiempo exacto de duración. Tienen la garantía y la palabra del Ayuntamiento sobre ello», insistió Guzmán.

Estos argumentos no parecen que sean del agrado de muchos vecinos que este lunes profirieron gritos y pitadas durante todo el acto. «Nos da miedo que nos traigan el albergue aquí, que se mezclen los que están allí con menores», fueron algunos de las explicaciones que esgrimieron los vecinos congregados. Los vecinos están preparando una batería de actuaciones para evitar que el Ayuntamiento traslade a los usuarios del Albergue Covadonga, ahora en el barrio de Laviada, a instalaciones ubicadas en El Natahoyo.