Los vecinos piden entrar en la comisión de seguimiento del agua para conocer los vertidos 12 de junio de 2018. Panorama de San Lorenzo, con las aguas turbias, hace justo un año. / DAMIÁN ARIENZA La FAV acusa de «opacidad reiterada» al Consistorio y critica que no realizaran muestreos. «Si no se está encima esconden situaciones gravísimas» PABLO SUÁREZ GIJÓN. Sábado, 15 junio 2019, 02:53

La Federación de Asociaciones Vecinales criticó ayer con dureza la «opacidad reiterada» delequipo de gobierno saliente y su intento por ocultar los nuevos vertidos contaminantes registrados en la playa de San Lorenzo y revelados por EL COMERCIO. «Lo más grave de todo es que no se haga pública una información que es relevante para la ciudadanía. ¿Qué motivos llevan a la comisión de seguimiento a tomar esa decisión?», se preguntan los vecinos.

Desde la federación no entienden el motivo por el que Ayuntamiento no consideró necesario recabar datos ni muestras el 5 de junio, cuando se produjo el vertido al mar. «Parece que si no se está encima, vigilando con mil ojos, se esconden estas situaciones, que son gravísimas. Es una auténtica vergüenza que esto siga pasando. No se puede seguir así», afirman.

Por este motivo, los vecinos reclamaron cierta presencia en la comisión de seguimiento de las aguas, que conforman Ayuntamiento, Policía y Bomberos, e incorporar un representante al consejo de administración de la Empresa Municipal de Aguas (EMA). «Llevamos solicitándolo desde junio del año pasado. Ahora ya vemos por qué se nos niega estar. Somos observadores incómodos», consideran.

«Auténtica vergüenza»

La FAV no fue la única que criticó ayer la gestión del equipo de gobierno respecto a los vertidos en la playa. La portavoz de Podemos-Equo Xixón, Yolanda Huergo, también quiso mostrar su descontento al respecto. «Por un lado, nuestra playa de San Lorenzo sufre una vez más la falta de infraestructuras y, por otro, la ciudadanía continúa pagando con su salud los vertidos al mar sin ningún tipo de filtro. Es muy grave», sentenció.

Podemos considera que para que lo ocurrido no siga repitiéndose de forma sistemática es «imprescindible» la búsqueda de una opción que logre desbloquear la depuradora de la cuenca este. «Tanto la depuradora como acelerar el pozo de tormentas de los Hermanos Castro son aspectos claves», advirtió Huergo, quien no escatimó en críticas al gobierno de Foro por «ocultar la información de estos hechos a la opinión pública».

La portavoz de Podemos también adelantó que su formación solicitará al nuevo equipo de gobierno «toda la información sobre el estado de la playa» para que sea transmitida a todos los grupos municipales y trasladada a la opinión pública. «Es una cuestión de transparencia y responsabilidad. Vamos a estar vigilantes para que todas las promesas se cumplan y no caigan en saco roto», afirmó.