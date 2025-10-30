Los vecinos de Poniente se movilizarán contra el traslado del Albergue Covadonga
«Colocaremos telas rojas en distintos puntos de El Natahoyo como protesta», afirmó Javier Palacios, tras el encuentro mantenido este miércoles con el edil de Servicios Sociales, Guzmán Pendás
Gijón
Jueves, 30 de octubre 2025, 08:17
La Asociación de Vecinos Pando, de Poniente, y representantes de un grupo de Facebook 'No al traslado del Albergue Covadonga', hicieron honor al nombre ... de este último y le transmitieron, ayer, al concejal de Servicios Sociales, Guzmán Pendas «nuestra negativa rotunda a esta mudanza a El Natahoyo», comunicó a EL COMERCIO, el vicepresidente del colectivo vecinal. «No nos creemos lo de provisional. Ubicar a estas personas al lado de un centro de menores y en una zona llena de centros escolares nos parece demencial. Tienen que tener alternativas, aseveró Palacios.
Telas rojas como protesta
Los vecinos trasladaron a este medio que «vamos a llevar a cabo movilizaciones. Durante los próximos días nos organizaremos para colocar telas rojas, en señal de protesta, en distintos puntos de El Natahoyo».
