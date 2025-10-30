El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Covadonga Landín, Guzmán Pendás, Elena Suero, Javier Palacios y representantes vecinales durante el encuentro en el local vecinal J. M. Pardo
Gijón

Los vecinos de Poniente se movilizarán contra el traslado del Albergue Covadonga

«Colocaremos telas rojas en distintos puntos de El Natahoyo como protesta», afirmó Javier Palacios, tras el encuentro mantenido este miércoles con el edil de Servicios Sociales, Guzmán Pendás

Jana Suárez

Jana Suárez

Gijón

Jueves, 30 de octubre 2025, 08:17

Comenta

La Asociación de Vecinos Pando, de Poniente, y representantes de un grupo de Facebook 'No al traslado del Albergue Covadonga', hicieron honor al nombre ... de este último y le transmitieron, ayer, al concejal de Servicios Sociales, Guzmán Pendas «nuestra negativa rotunda a esta mudanza a El Natahoyo», comunicó a EL COMERCIO, el vicepresidente del colectivo vecinal. «No nos creemos lo de provisional. Ubicar a estas personas al lado de un centro de menores y en una zona llena de centros escolares nos parece demencial. Tienen que tener alternativas, aseveró Palacios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Universidad de Oviedo prohíbe a los padres acceder a las notas y reclamar exámenes
  2. 2

    Ence plantea el despido de 90 trabajadores de la fábrica de Navia
  3. 3 Mael, el niño que venció a un dragón llamado Meningococo
  4. 4

    La historia de una asturiana: «Desperté con medio cuerpo paralizado y llamé a un amigo en lugar de al 112»
  5. 5

    Juicio en Gijón a cuatro jóvenes portugueses: «Fue una relación sexual consentida, no una violación grupal»
  6. 6 Adiós a Mercedes González, edil con el tripartito y gran activista social
  7. 7

    El Principado de Asturias investiga un presunto caso de acoso escolar en San Martín del Rey Aurelio
  8. 8 El significado del misterioso vídeo que ha compartido Daniel Sancho
  9. 9

    El aparcamiento de la avenida de Portugal de Gijón será gratuito
  10. 10 Un ganadero, condenado a prisión por provocar en Las Regueras un incendio que calcinó ocho hectáreas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los vecinos de Poniente se movilizarán contra el traslado del Albergue Covadonga

Los vecinos de Poniente se movilizarán contra el traslado del Albergue Covadonga