Los vecinos de Poniente y El Natahoyo exigen que «se detenga» el traslado del Albergue Covadonga Los colectivos vecinales critican la falta de información del Ayuntamiento de Gijón y anuncian movilizaciones contra el cambio de ubicación al Hogar de San José

María Agra Gijón Viernes, 31 de octubre 2025, 16:42

Crece el malestar vecinal en la zona oeste de Gijón por el traslado de los usuarios del Albergue Covadonga al barrio de El Natahoyo. A la oposición ya manifestada por la asociación de vecinos Pando de Poniente se ha sumado ahora el grupo ciudadano 'No al traslado del Albergue Covadonga a El Natahoyo', que ha anunciado la organización de movilizaciones en las próximas semanas.

La medida, impulsada por la Concejalía de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, prevé que los usuarios del Albergue Covadonga sean reubicados en dos fases en el Hogar de San José. El traslado de las mujeres se efectuará en enero y el de los hombres tendrá lugar en marzo, completando así el cambio de ubicación de todos los usuarios. Ambos colectivos vecinales denuncian que esta decisión se ha tomado «de forma unilateral» y «sin información ni consulta previa», afeando haberse enterado del traslado «por la prensa».

Desde la asociación vecinal Pando de Poniente califican la actuación municipal de «falta de transparencia» y recuerdan que, en 2011, tanto Foro como PP prometieron en campaña electoral no concentrar estos servicios sociales en zonas cercanas a centros de menores, «incumpliendo» ahora su palabra. «No podemos comprender cómo se realiza un traslado de personas vulnerables mayores de edad, necesitadas de procesos de recuperación, a un entorno vulnerable con una amplia presencia de centros educativos, como son el Hogar San José, la Escuela Revillagigedo, el colegio Atalía, la Escuela Atalía de 0 a 3 y el IES Emilio Alarcos», exponen en un comunicado.

Problemas de convivencia

Los vecinos advierten además de «las lamentables conductas que vienen sucediendo en su actual ubicación, con una masificación cada vez mayor y unos entornos cada vez más degradados, conductas antisociales y sucesos delictivos», mostrando su preocupación por que estos problemas de convivencia puedan reproducirse en el nuevo emplazamiento y afectar al día a día del barrio.

Por su parte, el grupo vecinal 'No al traslado del Albergue Covadonga a El Natahoyo' expresó en otro comunicado este miércoles su «rotundo rechazo» a la decisión municipal, señalando que el barrio «ya alberga varios centros sociales con problemáticas de convivencia y seguridad» y alertando de «la falta de información entre los vecinos, especialmente las personas mayores, que no utilizan redes sociales».

Por ello, el colectivo exige al Ayuntamiento de Gijón que «detenga de inmediato este traslado y busque alternativas fuera del barrio», atendiendo a las demandas vecinales mediante un proceso de «diálogo abierto y transparente». Asimismo, reclama medidas que garanticen la seguridad y la convivencia en una zona que, aseguran, «ya asume más de lo que le corresponde en materia de recursos sociales».

Telas rojas

Como gesto común de protesta, ambos grupos vecinales han propuesto a los residentes que coloquen telas o trapos rojos en sus ventanas y balcones para visibilizar su rechazo, si bien no descartan emprender acciones legales y nuevas movilizaciones si el Ayuntamiento mantiene su decisión.

Ambos colectivos subrayan en sus comunicados que no se oponen a la labor social del Albergue Covadonga, sino a la «falta de planificación» y al «desequilibrio territorial» que, a su juicio, supone concentrar este tipo de centros en un mismo barrio.