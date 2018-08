«Puede haber edificios y parque» Jardines del Tren de la Libertad. / JORGE PETEIRO Vecinos y usuarios reclaman que «las zonas verdes estén presentes» en el proyecto de urbanización del 'solarón COVADONGA RODRÍGUEZ GIJÓN. Viernes, 17 agosto 2018, 02:14

Jugar con los perros o pasear tranquilamente. Son muchos los vecinos de Gijón que utilizan a diario la zona verde del 'solarón'. Un espacio que «como se sabía desde un principio» está a la venta para su posterior edificación.

A pesar de esto muchos usuarios se han acostumbrado a poder disfrutar de este parque en el centro de la ciudad y no quieren renunciar a él. Otros, que también se han encariñado con el espacio, creen que combinar arquitectura y zona verde es posible. Casi todos coinciden en una cosa: en el proyecto de urbanización, «los parques deben estar presentes». «Me parece normal que edifiquen, sabíamos que no íbamos a tener esta zona para siempre», señaló Begoña Pérez. Emma Loredo es de su misma opinión, cree que la zona puede quedar bonita con edificios bajos. Lo que no le termina de convencer es la idea de una torre de 20 plantas de la misma altura que el edificio de Bankunión, en Álvarez Garaya. «No soy partidaria de una construcción tan alta en esta zona, tan cercana a la playa», puntualizó.

Por su parte, Carmen Yanes prefiere disfrutar de un parque con árboles y bancos. Aunque, como sabe que es difícil que el 'solarón' sea un espacio verde «para siempre», se conforma con que construyan edificios, «pero no de 20 plantas» y que dejen alguna zona verde. Manuela Fernández también cree que es posible combinar ambas opciones, «podrían edificar en las zonas más alejadas del centro y dejar la parte más cercana a la plaza del Humedal como parque», sugiere. Irene Garvía, Ángela Bernardo y Montse Arbesú prefieren la zona tal y como está ahora, pero equipada con zona de juegos infantiles, espacio para perros, fuentes, árboles y bancos. «Pienso que las ciudades deberían estar más orientadas a la gente. Siempre se valora un sitio donde poder caminar, sentarse y tomar el sol», reflexionó Arbesú. «En el centro apenas hay zonas verdes», recalcó Garvía.

José Domingo, un gijonés que vive a caballo entre Gijón y Madrid, tiene muy claro cuál sería el mejor proyecto para la zona, donde habría sitio para todo. «En el solar de la antigua estación de tren se podría construir un intercambiador modal para ALSA, Renfe, AVE y autobuses interurbanos. A su lado debería haber una zona verde y un parque deportivo y, a la altura de la sidrería 'El Otru Mallu', todo edificios, pero no de más de diez pisos», describió.

Joaquín García otro gijonés que también vive fuera, pero regresa muy a menudo, prefiere que el 'solarón' sea un parque, pero admite que si vender el terreno va a propiciar que se realice el plan de vías y mejoren las comunicaciones, «bienvenido sea».