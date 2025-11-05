El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Concentración, este jueves, en Cuatro Caminos, Gijón.
Concentración, este jueves, en Cuatro Caminos, Gijón. Juan Carlos Román / Vídeo: Diego Abejón
Lucha por los accesos al Puerto

Los vecinos de la zona Oeste de Gijón salen a la calle para exigir que saquen los camiones del barrio

Piden el cese del paso diario de 1.360 camiones que se dirigen a El Musel: «Por un barrio libre de transporte pesado y peligroso»

María Agra
Marcos Moro

María Agra y Marcos Moro

Gijón

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:10

«Ha llegado el momento de defender nuestro bienestar y exigir a las administraciones una solución definitiva». El cansancio y la indignación por el fallido vial de Jove en Gijón y las promesas incumplidas por parte del Principado de Asturias han vuelto a sacar a los vecinos de la zona oeste a las calles, que este miércoles se han concentrado en Cuatro Caminos para exigir el cese del paso diario de tráfico pesado por La Calzada y visibilizar la situación que llevan soportando ya más de 30 años, como consecuencia directa de la demora en los nuevos accesos a El Musel.

«Esta injusticia condena al barrio de La Calzada a quedarse atrás, impidiendo aplicar políticas de movilidad modernas», sostiene el presidente de la asociación de vecinos 'Alfonso Camín', Carlos Arias, que ha sido la entidad convocante de esta concentración. Tras el carpetazo del Ministerio de Transportes al proyecto del vial de Jove soterrado en marzo de 2024, los representantes vecinales de la zona oeste de Gijón no conocieron alternativas hasta este 28 de octubre, cuando el Principado les trasladó un nuevo planteamiento: humanizar la avenida Príncipe de Asturias mientras impulsan el nuevo vial por Aboño.

La propuesta del Gobierno autonómico ha reactivado el malestar de los vecinos, que nunca dejó de existir pero se había ido sofocando con el paso del tiempo y la ausencia de noticias. Hasta hace una semana. La Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) de Gijón ha respaldado esta concentración, a la que ha asistido su presidente, Manuel Cañete, para reivindicar una solución al problema de los accesos a El Musel.

