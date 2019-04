Una velada para continuar protegiendo la maternidad Asistentes a la cena benéfica en favor de la Casa de Acogida de La Guía / PALOMA UCHA La Casa de acogida de La Guía celebró la primavera con una cena benéfica a la que acudieron 220 comensales PABLO SUÁREZ Domingo, 7 abril 2019, 07:13

La Casa de acogida de La Guía celebró ayer la primavera en el hotel Abba Playa Gijón con una multitudinaria cena benéfica para la que contaron con 220 comensales. De esta manera, la asociación, para cuya actividad serán destinados íntegramente todos los beneficios recaudados con el precio del cubierto y la posterior rifa, culmina con gran éxito una iniciativa para la que han contado con la colaboración de amigos, familiares y también antiguos usuarios.

Una de estas últimas fue la protagonista del que, sin duda, fue uno de los momentos más especiales de la noche. No fue otra que la finalista del conocido talent show televisivo Got Talent, Samia Cynthia, quien actuó en los prolegómenos de la cena, pasadas las ocho y media de la tarde, y emocionó a todos los presentes. El pasado lunes, Cynthia se clasificó para la final, pero no se ha olvidado de quien la acogió en los momentos más duros: las Madres de Desamparados y San José de la Montaña, que son quienes gestionan esta casa de acogida. Además de la cantante, también amenizaron la velada el grupo de danza clásica Karel y la escuela de danza Aloha. «Estamos muy contentos con el resultado», reconocían desde la organización de la cena, visiblemente emocionados por la gran afluencia registrada. Entre otros, de Samia Cynthia, la finalista de Got Talent que vivió en la Casa de Acogida.–

Ocho mujeres y ocho niños

Actualmente, en la casa de acogida de La Guía se encuentran acogidas ocho madres y ocho niños pequeños. Las religiosas centran su trabajo en ayudar a mujeres embarazadas sin recursos, a las que animan a evitar el aborto y las acompañan durante todo el proceso de embarazo y posterior parto. También se ocupan de buscarles trabajo una vez crecidos los niños, con el fin de que puedan formar su familia independiente.