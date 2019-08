La vendedora de Gijón que repartió los nueve millones del Cuponazo de la Once: «Llevo todo el día llorando de emoción» Ana María Meana no sabe quién puede ser el agraciado comprador del cupón dotado con este importante premio MARCO MENÉNDEZ Gijón Sábado, 3 agosto 2019, 13:21

Ana María Meana es la vendedora de la Once que ayer vendió los cupones agraciados con el primerio mayor. Fueron once agraciados con 25.000 euros cada uno y otro con el cuponazo de nueve millones de euros. A media mañana aún se mostraba muy emocionada: «Me enteré a primera hora, cuando me llamó el jefe para decírmelo. Desde entonces, llevo todo el día llorando de emoción».

Meana no sabe quién puede ser el agraciado comprador del cupón dotado con este importante premio, pero sí está convencida de que «tiene que ser un cliente habitual». Y es que son dos lugares en los que Ana María Meana vende sus cupones desde hace casi dos años: en la calle de Magnus Blikstad, a la puerta de la panadería Panrís, y en la avenida de Portugal, frente al Bingo Sporting. «Es la primera vez que doy un premio tan importante. He tenido mucha suerte», remarcó.