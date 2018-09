«No vendí droga, ni en la Semana Negra ni en ningún sitio, solo era consumidor» El acusado, ayer, durante el juicio. / AURELIO FLÓREZ El ciudadano marroquí acusado de traficar con cocaína negó los cargos que pesan sobre él en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial O. SUÁREZ GIJÓN. Jueves, 27 septiembre 2018, 03:35

«Es mentira, no vendí droga. Fui a orinar detrás de unas chabolas y justo vino un chaval que conocía, me dijo que si quería algo de cocaína y le dije que no. Justo entonces llegaron los policías de la secreta y me dijeron que estaba vendiendo droga, pero no era así». O. E., acusado de vender sustancias estupefacientes en la Semana Negra en julio de 2017, negó ayer durante el juicio en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, haber traficado con droga, tal y como sostiene la fiscalía y por lo que se enfrenta a una condena de cuatro años de prisión.

«Tiré una papelina cuando vi a los policías porque ya los conocía de otras veces y no quería que me multasen», aseguró ante el tribunal. Según su relato, llevaba «una cantidad importante de dinero en el bolsillo porque acababa de cobrar por un trabajo realizado, no por la venta de droga. Lo llevaba metido en un sobre en el bolsillo».

En la vista oral testificaron los agentes de la Policía Nacional que procedieron a su detención. «Vimos que se iba con otro chico a una zona apartada y cómo luego le hacía un pase de droga. Al preguntarle a la otra persona, nos dijo que le acababa de comprar cocaína», relataron los agentes, quienes añadieron que «tenían informaciones de que podría estar traficando desde hacía tiempo con droga» y por ese motivo le controlaron para observar sus movimientos.

El procesado volverá a ser juzgado hoy como supuesto autor de dos palizas a un hombre

El procesado, que solicita su libre absolución, manifestó que se encontraba siguiendo un programa de deshabituación y que con anterioridad «consumía de todo», incluyendo cocaína, hachís y drogas sintéticas. El juicio quedó visto para sentencia.

Sin embargo, volverá a sentarse hoy en el banquillo de los acusados de la misma Sección Octava de la Audiencia Provincial, en esta ocasión, como supuesto autor de dos palizas propinadas a un mismo ciudadano en La Calzada.

Según mantiene la acusación pública, que pide para él otros siete años de cárcel, «el procesado encontró a la víctima en la avenida de Galicia y le propinó varios puñetazos en la cara y luego le tiró al suelo, para continuar dándole patadas en el cuerpo».

Al día siguiente, ya de madrugada, encontró de nuevo al perjudicado en Cuatro Caminos y «volvió a agredirle». Sufrió un traumatismo craneoencefálico, traumatismo nasal con fractura de los huesos, equimosis orbitaria, la fractura de una costilla y rotura del bazo. Además de la pena de cárcel, le piden una indemnización de 4.449 euros.