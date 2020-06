«Venir a la playa será más difícil que ir a por el pan»

Los gijoneses no confían tanto en la buena conducta ciudadana a la hora de ocupar las playas como lo hace el Ayuntamiento. Y no por el mecanismo implantado de control de aforos, sino porque consideran que no todo el mundo estará igual de dispuesto a ser empático y mirar por el disfrute común.

«Estas semanas de atrás que hubo buen tiempo vinimos a la playa y daba gusto, porque no éramos muchos», explicó ayer María José Tarque, de La Arena. Pero cree que cuando empiecen los meses fuertes «no va a ser tan fácil. Está muy bien la aplicación para ver si hay sitio disponible, y también la labor de los serenos para ayudarnos, pero no lo veo claro. En julio o agosto venir a la playa va a ser más difícil que ir a por el pan o a la frutería, donde siempre hay alguien que no respeta las distancias ni el resto de normas», añadió.

Esto mismo opina José Carlos Gutiérrez, quien, además, considera que «con poner más normas a las que ya hay a nivel general por la COVID-19, lo único que se va a conseguir es que nadie respete nada».

En otras localidades como Barcelona, dijo Pedro Gómez, que paseaba ayer por el Muro con su hijo, «ponen cámaras en la playa para regular y ver si se está respetando. Pero aquí, ¿cómo van a abarcar 35 serenos a las miles de personas que vienen? Se supone que tenemos que responsabilizarnos los usuarios, pero no todas las personas tienen buenas intenciones».

'Walkie-talkies' y crema solar

Igual que los ciudadanos se preparan, también lo hacen los serenos. Ayer les entregaron todo el material que les faltaba: 'walkie-talkies', mapas con las secciones, chalecos, pantalones, polos, playeros, gorras y hasta gafas de sol y crema solar.

Aún no se ha procedido a marcar la playa para delimitar las franjas; se hará en los próximos días. Mientras, controladores, acomodadores y coordinadores resuelven las dudas que se les plantean y tantean las zonas que creen que tendrán más gente.

Por su parte, Podemos-Equo Xixón pide que se haga un esfuerzo para establecer controles en las playas no urbanas: «Cuando las de la ciudad estén llenas, habrá gente que cogerá el coche para irse fuera, más sabiendo que allí van a encontrar sitio porque no hay ningún control de aforo», señaló el edil Juan Chaves.