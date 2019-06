El Botánico pone a la venta todas las entradas para un verano espectácular

Ya se pueden adquirir las localidades para los conciertos de La Terraza, Nocturnia o las Noches Mágicas PUBLIRREPORTAJE Jueves, 6 junio 2019, 13:52

El Jardín Botánico de Gijón vuelve a llenar el calendario estival asturiano de actividades para todos los públicos. Conciertos, espectáculos, talleres e incluso campamentos infantiles. Desde el 22 de junio y hasta finalizar agosto se podrá participar en un sin fin de propuestas de ocio, cultura y diversión.

Las actividades comenzarán el 22 y 23 de junio con la celebración del Solsticio de Verano. Un día después y hasta el 30 de agosto, se llevarán a cabo lasColonias de Verano. El plan más divertido y natural para las vacaciones escolares, con colonias en inglés, el clásico 'Vacaciones en el Botánico', con dos colonias temáticas diferentes y alternas semanalmente dirigidas a menores de entre seis y doce años, y el esperado campus para peques de 3 a 5 años, 'Aventura pequebotánica'.

Del 1 al 7 de julio se celebrarán 'Aventuras nocturas'. Una acampada familiar en la que se podrá contemplar las aves, los mamíferos y los insectos que habitan en el Botánico, escuchar los sonidos de la noche, conocer la fauna, los árboles y las plantas del Jardín. Participar en talleres de huellas y gymkanas de rastreo, observar los astros en directo a través de potentes telescopios (si el tiempo lo permite).

Nocturnas serán también las 'Noches Mágicas', que se celebrarán del 22 de agosto al 1 de septiembre. Dos pases en los que las familias podrán conocer tanto a los seres que habitan en el Botánico como su historia.

Los Sábados de la Reciella

Del 6 de julio al 31 de agosto. Incluye actividades como el espectáculo de burbujas gigantes de Pomper tras el que habrá una 'Fiesta de las pompas' (6 de julio), teatro con 'Saltarela' de Elisabet Martín (13 de julio), la obra 'Piratas a la orilla del mar' de Factoría Norte (20 de julio), 'Circolandia' de Vuelta y Media (27 de julio), la actuación del grupo de teatro LosPintores (4 de agosto), la representación 'Secretos en familia' de Tras la puerta títeres (10 de agosto), circo con Clown-fictos (17 de agosto), 'Historias de animales' con Producciones Viesques (24 de agosto) y cierra Ana Morán con 'La cartera cuentera' (31 de agosto).

Nocturnia

Un evento ambiental y educativo que da a conocer los ecosistemas y los hábitats de las aves rapaces nocturnas más fascinantes del planeta tierra. Como novedad este año, cambia su recorrido, para adentrarse en las nuevas zonas del Botánico: las aves mostrarán sus vuelos en el Bioma Boreal Americano para las aves diurnas y en el Jardín de La Isla, para conocer a las rapaces nocturnas.

La Terraza del Botánico

El ciclo de conciertos 'La Terraza del Botánico' ha programado para este año dieciséis actuaciones entre el 1 y el 18 de agosto. La primera en subirse al escenario será Pauline en la Playa, que presentará, el 1 de julio a partir de las 22.30 horas, su último disco 'El Salto'. El Coro Joven deGijón lo hará el 4 de agosto, al día siguiente se subirá al escenario el grupo Pájaro con los temas de 'Gran Poder'. Elefantes vuelve el 6 de agosto con su nueva obra 'La primera luz del día'. El 7 de agosto, Los Testigos presentarán 'El día más feliz de Ricky Players'. Assia animará la noche del día 8, mientras que la del día 9 correrá a cargo de Anacaona.

El Guateque deBeatriz Rico llega al Botánico el 10 de agosto.Amancio Prada tomará el testigo el día 11. Seguirán las actuaciones de Destino 48 (día 12), el espectáculo 'Just One Night.The Eric Clapton's Story' (día 13), Axolotes Mexicanos(día 14), Jenny and the Mexicats (día 15), Vaudí &Banda (día 16), JavierElorrieta (día 17) y cerrará el Festival Internacional dePiano el día 18 de agosto.

Por otro lado, se programan tres actuaciones en los 'Rincones del Botánico'. El 12 de julio actuaráAntonio Arias & Fernando Alfaro, el 26 de julio lo hará Josele Santiago y cerrará el ciclo el 30 de agosto Señor Chinarro.