«Verlos disfrutar es nuestra recompensa» Los Arces muestra el alumbrado a 22 mayores ÁNGELA RODIL GIJÓN. Jueves, 13 diciembre 2018

«Un día que estaba haciendo zapping vi en la televisión andaluza, por casualidad, un geriátrico en el que llevaban a los mayores en taxis a ver el alumbrado navideño y me pareció precioso». Así fue cómo Pilar Manzano puso en marcha la excursión de ayer. Pilar coordina actividades en Residencial Los Arces, donde tiene a su madre. «Aquel día me dije: ¿por qué no aquí? Me puse en contacto con Faustino Roque, directivo de Radio Taxi Villa Jovellanos, y aceptó al instante de forma totalmente gratuita», explicó emocionada.

Aunque los que mejor definían ese sentimiento fueron ayer los veintidós mayores que, distribuidos en siete taxis, pudieron disfrutar del alumbrado de las calles principales de la ciudad. La ilusión se veía en sus caras y venía de atrás: «Llevaban semanas pensando qué ropa ponerse para la ocasión y diciendo que tenía que venir la peluquera a peinarlas», ejemplificó Manzano. Antes de empezar la ruta navideña, que partía desde la plaza de Parchís, los mayores disfrutaron con dieciséis acompañantes más, algunos familiares y personal del centro, de un chocolate con churros en la Chocolatería Coral, en El Muro, donde se pusieron las botas. «¿A quién amarga un dulce?», recalcaron Visi y Gloria, dos de las residentes, con una sonrisa.

Los niños son los protagonistas indiscutibles de la Navidad, pero estas fiestas guardan también para los mayores un especial significado, por la carga de recuerdos que entraña para la mayor parte. Por ello, «la satisfacción personal de verlos disfrutar así, aunque haya algunos que mañana no se acordarán, es una recompensa para nosotros», ilustró la promotora de esta escapada.

Desde Los Arces organizan salidas «prácticamente todos los meses». Pero, como explicó la gerente del centro, Estela Sánchez, «a veces es difícil por la movilidad de algunos llevarlos a unos sitios u otros, es complicado. Y por eso es maravilloso cómo se han volcado desde Radio Taxi para sacarles una sonrisa a nuestros mayores».

Finita hacía un año que no salía, pues su único hijo vive en Bélgica. Eloína llevaba años sin desplazarse desde La Providencia hasta el centro, a pesar de tener un piso en la ciudad. Y como ellas, muchos casos y muchas vidas más que ayer se vieron iluminadas por las luces de la ciudad. Sus rostros así lo reflejaban.