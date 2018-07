Vertido de aceite al río Piles cuando operarios de la Feria arreglaban un compresor Imagen de la mancha que salía en la mañana de ayer del río Piles, captada por los vecinos de la zona. / COORDINADORA ECOLOXISTA D'ASTURIES El concejal Esteban Aparicio asegura que acabó en el cauce «una pequeña cantidad pero muy escandalosa» MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Miércoles, 18 julio 2018, 01:17

Un vertido contaminante se registró en la mañana de ayer en el río Piles y rápidamente actuaron agentes de la Unidad de Vigilancia Ambiental de la Policía Local, bomberos y responsables de la Empresa Municipal de Aguas, que tomaron muestras de las aguas. Según explicó a EL COMERCIO el concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio, se trató de «un vertido accidental del personal de mantenimiento de la Feria de Muestras. Estaban arreglando un compresor y tuvieron algún problema con lo que el aceite acabó en el río Piles».

A última hora de ayer no se habían cerrado las diligencias y no se sabía si el contaminante llegó al cauce por el sistema de alcantarillado o por otra vía. Lo primero que se hizo fue «aplicar el protocolo, luego evaluar la situación y finalmente identificar el origen», explicó el concejal, quien recordó que «en materia de hidrocarburos corresponde actuar a las autoridades marítimas. Aunque no tenemos datos de la entidad real de la mancha, es una pequeña cantidad, pero muy escandalosa, muy visual».

Esteban Aparicio aseguró que «en poco tiempo la mancha había prácticamente desaparecido y en el Piles solo quedaron algunas irisaciones similares a las que se pueden ver algunas veces en el puerto deportivo».

Los servicios de Salvamento Marítimo, que serían los responsables de controlar este tipo de vertidos, no llegaron a intervenir en el caso de ayer. Lo habitual sería la colocación de barreras anticontaminación para evitar la dispersión de la mancha, así como la utilización de dispersantes «siempre que la cantidad vertida no aconseje la utilización de detergentes», según explicó el concejal.

Ya a primeras horas de la mañana, los vecinos de la zona advirtieron de la presencia de esta mancha en el río Piles que avisaron a la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies. Fue la entidad conservacionista la que presentó la correspondiente denuncia tanto ante el Ayuntamiento como el Principado.