Un vertido de gasoil obliga a cerrar el tráfico en la calle Quevedo, en Gijón Hasta el lugar se trasladaron efectivos de Emulsa para limpiarlo

E. C. Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:29 | Actualizado 20:44h. Compartir

Sorpresa en Gijónal encontrar un vertido de gasoil, debido a una averia de un coche, en la calle Quevedo. El suceso hizo que efectivos de la Policía Local se trasladara hasta el lugar y cerrara la via al tráfico. Acudieron también operarios de Emulsa a limpiar el combustible derramado en la via.

