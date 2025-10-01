Un vertido de gasoil obliga a cerrar el tráfico en la calle Quevedo, en Gijón
Hasta el lugar se trasladaron efectivos de Emulsa para limpiarlo
E. C.
Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:29
Sorpresa en Gijónal encontrar un vertido de gasoil, debido a una averia de un coche, en la calle Quevedo. El suceso hizo que efectivos de la Policía Local se trasladara hasta el lugar y cerrara la via al tráfico. Acudieron también operarios de Emulsa a limpiar el combustible derramado en la via.
