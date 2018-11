Los veteranos de Infantería de Marina crean una delegación Integrantes de la delegación de veteranos / E. C. V. T. Viernes, 16 noviembre 2018, 03:59

El Tercio de Veteranos de Infantería de Marina (Tervet) ya cuenta con su delegación regional en Asturias. Ángel Luis Antuña Iban, delegado y coordinador del Tervet en la región, explicó ayer en su inauguración que «creíamos que Asturias, al igual que Galicia o Cantabria, también podía contar con esta asociación regional».

El Tervet, reveló, «ya contaba con delegaciones en prácticamente toda España y cuando me lo propusieron, me lancé a sacar adelante este proyecto». Actualmente, apuntó, la delegación asturiana del Tervet cuenta con aproximadamente cuarenta socios y simpatizantes. Un número no muy extenso porque, reflejó, «con el número de habitantes que cuenta Asturias no es sencillo reunir miembros». A pesar de ello, Antuña Iban confesó que «estamos igualmente muy contentos y orgullosos de este proyecto y dispuestos a acoger a los exmilitantes que quieran formar parte del grupo». El propósito del Tervet es el de «conservar los valores que nos han inculcado en la Armada y trabajar para que todas las tradiciones que atañen a la misma se mantengan vivas».