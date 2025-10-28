Foro y PP reclaman al Gobierno que se deje ya de «excusas» y dé una solución a los accesos al Puerto de Gijón

El Ministerio de Transportes ha iniciado el estudio de viabilidad del acceso al Puerto de Gijón por las carreteras AS-19 y GJ-1 ( ... Aboño), un año después de haber dar carpetazo definitivamente al vial de Jove, tanto soterrado como en superficie. La ingeniería estatal Ineco ha recibido ahora el encargo de analizar una propuesta de trazado que se corresponde con la planteada como alternativa por la Consejería de Movilidad del Principado. Esta solución pasa por desdoblar la carreteras AS-19 hasta El Empalme (Carreño) y continuar por la GJ-1 para acceder a El Musel por el túnel de Aboño, cerrado desde 2012 (el coste de su apertura se estima en ocho millones de euros).

La noticia, publicada en exclusiva por EL COMERCIO la semana pasada, dio lugar a una convocatoria de la mesa de trabajo sobre el vial de Jove, adscrita al Consejo Social del municipio, que tendrá lugar hoy y a la que el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha confirmado su asistencia, así como el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García. La cita será a las 18.30 horas, en el salón de recepciones del Ayuntamiento gijonés. Por parte del Gobierno local, además de la alcaldesa, Carmen Moriyón estarán la vicealcaldesa Ángela Pumariega; el concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, Pelayo Barcia, y el concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, Guzmán Pendás.

También estarán representantes de las asociaciones vecinales de la zona oeste, y de las federaciones de vecinos de la zona rural y urbana. «Este Ayuntamiento prometió a los vecinos una participación activa a la hora de reclamar una solución para el vial de Jove y es lo que estamos haciendo con esta convocatoria», esgrimió ayer el portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador.

«Necesitamos certezas»

El también concejal de Urbanismo insiste en que tanto el Principado como la Autoridad Portuaria de Gijón «deberían traer a la mesa de trabajo respuestas concretas, y evitar esconderse en estudios y trámites». A su juicio, «Gijón necesita tres certezas». Por un lado, conocer cuál es «el proyecto del nuevo vial» y cuáles son sus plazos. En segundo lugar, saber «cuándo se van a sacar de la zona oeste los más de mil camiones que circulan cada día» por la avenida Príncipe de Asturias. Y en tercer y último lugar, «de qué forma Gijón va a recibir los 300 millones del vial fraudulento que el Principado comprometió reinvertir en la ciudad». Concluye Martínez Salvador que «un tema tan importante para la ciudad» como este «no admite más poesía».

El socio de gobierno, el PP, se expresa en la misma línea y, por boca de la vicealcaldesa, Ángela Pumariega, avanza que en la reunión de hoy «el Partido Popular será firme a la hora de exigir soluciones: «Basta de pretextos y de excusas, es hora de cumplir con Gijón de una vez por todas. La ciudad no puede seguir siendo víctima de engaños electorales, promesas incumplidas, improvisaciones y decisiones que relegan nuestro desarrollo frente a intereses ajenos», subrayó.

Sin inversiones

Pumariega lamentó el año «perdido» desde la última reunión de la mesa de trabajo sobre el vial de Jove. Porque, afirmó, transcurrido ese tiempo «todo sigue exactamente igual y todos los compromisos adquiridos entonces por el consejero Alejandro Calvo han quedado en agua de borrajas». Considera la edil popular «inaceptable» que Gijón «siga sin una alternativa real» para los accesos al puerto de El Musel y «sin recibir las inversiones que se habían comprometido como compensación» al fiasco del proyecto del vial soterrado por Jove.