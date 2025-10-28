El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Camiones circulando por la avenida Príncipe de Asturias. J. M. Pardo.

Foro y PP reclaman al Gobierno que se deje ya de «excusas» y dé una solución a los accesos al Puerto de Gijón

De la reunión de la mesa de trabajo sobre el vial de Jove esperan «respuestas concretas» por parte del Principado y la Autoridad Portuaria

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Martes, 28 de octubre 2025, 06:26

El Ministerio de Transportes ha iniciado el estudio de viabilidad del acceso al Puerto de Gijón por las carreteras AS-19 y GJ-1 ( ... Aboño), un año después de haber dar carpetazo definitivamente al vial de Jove, tanto soterrado como en superficie. La ingeniería estatal Ineco ha recibido ahora el encargo de analizar una propuesta de trazado que se corresponde con la planteada como alternativa por la Consejería de Movilidad del Principado. Esta solución pasa por desdoblar la carreteras AS-19 hasta El Empalme (Carreño) y continuar por la GJ-1 para acceder a El Musel por el túnel de Aboño, cerrado desde 2012 (el coste de su apertura se estima en ocho millones de euros).

