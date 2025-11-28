El viceconsejero de Infraestructuras critica a la Unión de Comerciantes de Gijón por dar ticket gratuitos de aparcamiento

La iniciativa de la Unión de Comerciantes del Principado en Gijón de dar a sus clientes ticket gratuitos para aparcar en el centro y ... en el barrio de La Arena y promover así las compras navideñas, no ha gustado al Principado. Al menos, no ha gustado a su viceconsejero de Infraestructuras, Jorge García, que considera que iniciativas como las de la Unión de Comerciantes solo contribuyen a llenar la ciudad de coches.

En su cuenta de X, García criticó la campaña lanzada el jueves por la Unión de Comerciantes y en la que, tal y como avanzó EL COMERCIO, la entidad busca estimular las compras de Navidad en los establecimientos comerciales de la ciudad. Se trata de una iniciativa destinada a los comercios asociados del Centro de Gijón y del barrio de La Arena, que se desarrolla en el marco del convenio de colaboración con Telpark.

Cada comercio adherido recibirá 10 horas de aparcamiento, distribuidas en tickets de 30 minutos, que podrán entregarse a los clientes para facilitar su visita. Los tickets serán válidos del 28 de noviembre de 2025 al 7 de enero de 2026 y podrán utilizarse en los aparcamientos gestionados por Telpark en Gijón: Jardines del Náutico (centro) y Fábrica del Gas (barrio de La Arena).

Pues bien, al viceconsejero Jorge García dicha iniciativa no le parece la más adecuada. «Por lo que sea, a la Unión de Comerciantes de Gijón no le pareció buena idea gratificar a sus clientes con recargas de Conecta o EMTUSA, facilitando llegar a las tiendas en transporte público. Prefieren pagar a Telpark para saturar (más) de coches las calles de la ciudad», opinó.