Las víctimas del acoso escolar: cada vez más jóvenes

El catedrático Peter Smith explica el desarrollo que han experimentando a nivel internacional los estudios sobre 'bullying' PUBLIRREPORTAJE Viernes, 11 octubre 2019, 14:07

El acoso escolar, qué herramientas utilizan los «malos» para desinformar, cómo los videojuegos unen la educación y lo social, el futuro de los servicios de información juvenil, los modelos de participación para jóvenes o qué estrategias seguir para favorecer el bienestar adolescente. Estos son algunos de los temas que están desarrollando en la primera jornada de los Encuentros Internacionales de Juventus de Cabueñes.

Peter Smith es catedrático emérito de Psicología en la Unit for School and Family Studies, en Goldsmiths College,University of London. Es todo un referente en el estudio del acoso escolar y ciberacoso ha publicado cientos de artículos, capítulos de libro y libros sobre la materia y ha dirigido multitud de proyectos de investigación y transferencia del conocimiento que son referentes internacionales en este área. En su ponencia en KBUÑS, ofreció una pormenorizada reflexión sobre los estudios que se llevan realizando al respecto a nivel internacional. Gracias a esto, podemos tener datos muy interesantes (y terribles también) sobre las víctimas del acaso escolar. Por ejemplo, un estudio realizado en 45 países desde los años 90 hasta 2014 ofrece cifras muy reveladoras: si en 1993, la edad media de los acosados era los 19 años, en 2014 esa edad baja a los diez.

A este respecto, el catedrático Smith explicó que la investigación sobre el acoso escolar está creciendo cada vez más. «El número de publicaciones -explicó- ha crecido exponencialmente, cada día se publican artículos y estudios sobre el tema. Yo escribo dos diarios, por ejemplo. Hay mucha investigación». Y esa investigación es la que está ayudando a visibilizar a las víctimas. A lo largo de este seminario, otros ponentes mostrarán cómo detectar y abordar no sólo el acoso escolar, sino también el problema que está generando el mal uso de las redes sociales.

Y mientras el profesor Smith nos hablaba de casos concretos de acoso escolar y sus repercusiones sociales y familiares, en otra sala, un grupo de jóvenes se adentraba en los secretos de la desinformación. Clara Jimenez, Julio Montes y Stéphane M. Grueso abrieron las ponencias del seminario dedicado a la desinformación. Los tres, pertenecientes a la plataforma MALDITA.ES, pusieron el foco en el bulo, en las herramientas que utilizan quienes desinforman, y en la importancia que tiene luchar contra esa desinformación. La mañana finalizó con un taller sobre herramientas de verificación.

El seminario Cerebro lúdico comenzó con una ponencia de Óscar González, quien sentó las bases teóricas del Game Thinking, enmarcándolo en estrategias inspiradas en el juego y explorando su funcionamiento práctico. Por su parte, Iván Pérez, planteó una pregunta: ¿quién ha dicho que los videojuegos no sirven para nada más que para entretenerse? El ponente ofreció su visión en donde la educación y lo social se unen a un mundo virtual cada vez más real.

Susana Lázaro Visa es la coordinadora del seminario dedicado al bienestar adolescente. En su ponencia, que abrió el curso, partió de las necesidades de los más jóvenes, analizando las condiciones que se requieren para fomentarlas. Por su parte, Iriana Santos González, mostró estrategias para favorecer el bienestar de los jóvenes que han sufrido situaciones de desamparo y que, a causa de esto, presentan dificultades que interfieren en su desarrollo personal positivo.

¿Qué es participar? ¿Qué modelos de participación hay para jóvenes? Los coordinadores del seminario dedicado a la gestión de la participación en el ámbito socioeducativo comenzaron a impartir conocimientos sobre las necesidades y estructuras adecuadas para poder promover la participación.

Junto a los seminarios, también se desarrolló el ya tradicional encuentro profesional de la Red Asturiana de Información Juvenil. Casi treinta informadores y técnicos de Juventud de municipios asturianos participaron en esta jornada dedicada a analizar los cambios necesarios que deben asumir los servicios de información locales para pasar a ser un agente activo en el trabajo con los jóvenes y dejar atrás la época analógica y de información unidireccional.

Por la tarde, KBUÑS abrirá el foro 30 años de políticas e intervenciones en anticoncepción y el debate sobre el anteproyecto de 'Ley Trans' asturiana.