Víctor Cifuentes, histórico ordenanza, se jubila

Viernes, 15 de agosto 2025, 02:00

M. M.Víctor Cifuentes, veterano ordenanza en el Ayuntamiento de Gijón, puso fin ayer a 36 años de servicio en la Casa Consistorial como paso previo al disfrute de su jubilación. Fue recibido en el despacho de Alcaldía por Carmen Moriyón, el director general Jaime González-Paíno y la secretaria municipal Inmaculada Fernández Gancedo. Se le hizo entrega de unos obsequios y la regidora de Foro ensalzó su labor de estos años: «Tu brillante trayectoria y entrega absoluta dejan una huella enorme en esta casa. Te vamos a echar mucho de menos».

