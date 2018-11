«En violencia de género ya no se trata de endurecer las leyes» Antonio del Moral García | Magistrado del Tribunal Supremo: «La justicia tiene sus límites y esto no se va a resolver solo con medidas penales. Es un problema social que precisa de educación» PABLO SUÁREZ GIJÓN. Viernes, 30 noviembre 2018, 06:25

Con una amplia trayectoria como magistrado del Tribunal Supremo, Antonio del Moral (Madrid, 1959) ofreció ayer una aplaudida ponencia sobre violencia de género, incluida en la reunión interprofesional del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón

-¿Cómo está ahora mismo la respuesta penal ante la violencia de género?

-Se ha avanzado mucho en la legislación, pero falta avanzar a nivel social. En mi opinión, el Derecho Penal tiene ciertos límites y llega un momento en que no es un problema de agravar penas sino de eficacia. El efecto disuasorio del Derecho Penal no depende tanto de que las penas sean muy altas como de que sean inevitables. Una pena de diez años de cárcel que el infractor percibe como algo que puede que se le imponga o que puede que no, disuade mucho menos que una de dos años que el infractor percibe como inevitable. En esto segundo es en lo que hay que poner el acento, mejorando los mecanismos procesales y viendo por qué agujeros se cuela la impunidad.

-¿Hemos llegado entonces a un límite a la hora de incrementar penas?

-Sí. No se trata tanto de seguir endureciendo el código como de cerrar estas pequeñas fisuras en las que tienen mucho que ver esas retractaciones de las víctimas y esa psicología especial que hace que la respuesta no sea tan eficaz como podría ser.

-Los números de mujeres fallecidas siguen siendo muy altos. ¿Ha llegado la justicia a su límite de acción?

-Es un problema social. La justicia tiene sus límites y esto no se va a resolver, como muchas otras cosas, solo con medidas penales. Necesitamos una labor de concienciación. De todas formas, pese a que el problema es muy grave y creo que es muy positivo que los políticos lo tengan en la cabeza, nuestras cifras en este aspecto son más alentadoras que las de otros países cercanos como Alemania o Suecia. Esto no quita que cualquier cifra sea preocupante, pero el derecho penal está suficientemente perfilado y ahora toca poner enfásis en medidas más educacionales o sociales.

-Algunos de sus colegas piensan que todavía queda trabajo por hacer a la hora de arropar a las víctimas en el momento de la denuncia.

-Puede ser. Yo ahora tengo menos contacto con la justicia base y el día a día del juzgado. Creo que los juzgados especializados han mejorado bastante estos aspectos, pero sin duda que se pueden mejorar. No obstante, la sensación es que se están haciendo cosas. Queda por hacer.

-La inclusión de más juezas, ¿puede ser uno de los aspectos a mejorar?

-Bueno, en los juzgados de instrucción y audiencias provinciales hay tantos hombres como mujeres. No creo que esto sea algo determinante. En esta materia deben estar tan sensibilizados los varones como las mujeres.

Críticas «anecdóticas»

-¿Cómo valora el momento por el que pasa el Tribunal Supremo?

-Ser cuestionado socialmente siempre causa un sentimiento de pesar. Sin embargo, creo que es algo anecdótico y que el Supremo hace mucho por este país.

-¿Cree que se está siendo injusto con el Tribunal?

-Sí. Concretamente, el nivel de la sala tercera es muy alto y la imagen que se está dando no se adecúa a la realidad.