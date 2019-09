Las 'viseras' para proteger de la caída de cascotes se instalarán en once colegios de Gijón La oposición califica de «parche» su colocación, prevista para octubre, y pide exigir al Principado que repare las fachadas IVÁN VILLAR GIJÓN. Miércoles, 4 septiembre 2019, 01:15

El Ayuntamiento prevé instalar a mediados de octubre las 'viseras' de protección con las que, como adelantó EL COMERCIO, se pretende prevenir accidentes en varios colegios de la ciudad en los que existe riesgo de caída de cascotes de la fachada. Según explicó la portavoz de la junta de gobierno, Marina Pineda, no será posible hacerlo antes de que comience el curso dado que hasta la próxima semana no se votará la modificación presupuestaria en la que se incluyen los 24.000 euros necesarios para costearlas, y posteriormente, cuando se cumplan los preceptivos trámites de información pública, aún habrá que licitar el suministro y colocación de las «chapas de protección».

El concejal de Mantenimiento y Obras Públicas, Olmo Ron, indicó que se pondrán en once centros públicos: Begoña, Antonio Machado, Laviada, El Llano, Lloréu, Nicanor Piñole, Martínez Torner, Noega, Los Pericones, Rey Pelayo y Río Piles. Y añadió que a pesar de este «mantenimiento preventivo ante los déficit detectados en algunas fachadas», no hay una «situación grave» ni constan accidentes por la caída de cascotes. El Ayuntamiento admite que «lógicamente habrá que plantearse acometer obras», una cuestión que es competencia del Principado, aunque de cara al inicio del curso «lo que hay que garantizar es la seguridad».

La oposición se mostró muy crítica con lo que varios grupos consideran «un parche». José Carlos Fernández Sarasola, de Cs, recordó que su partido lleva tiempo pidiendo «un plan integral de mantenimiento de todos los colegios» y una mejor «planificación de las obras». La portavoz de Podemos, Yolanda Huergo, lamentó que se recurra «a soluciones provisionales que suponen un despilfarro de recursos» y pidió «instar al Principado a que cumpla con sus obligaciones».

También Ángeles Fernández-Ahúja, concejala del PP, cree que la instalación de 'viseras' «suena a una propuesta para salir del paso, pero desde luego no es la mejor solución». Y consideró «lamentable que el Principado a estas alturas no haya acometido las obras necesarias». Finalmente para Eladio de la Concha, portavoz de Vox, «es preocupante que con presupuestos enormes no se haya hecho un mantenimiento elemental que garantice la seguridad. Esto es un parche que deja en evidencia la mala gestión de muchos años».