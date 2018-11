«Gracias por el acompañamiento» El ministro de Fomento se dirige a las decenas de concentrados en la plaza Mayor con el micrófono del presidente de la federación vecinal, Adrián Arias. / DANIEL MORA El ministro rompió el protocolo y se acercó a los concentrados en la plaza Mayor M. MORO / I. VILLAR GIJÓN. Viernes, 16 noviembre 2018, 03:58

Pasaban las 11.10 horas cuando el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se bajó de su vehículo oficial y enfiló la plaza Mayor. En torno a un centenar de personas aguardaban su llegada con proclamas, pancartas, carteles y un tren de cartón con una fotografía por vagón de cada uno de los seis ministros de Fomento que han tenido que ver con el plan de vías en estos últimos dieciséis años. El presidente de la federación vecinal urbana (FAV), Adrián Arias, ejercía de 'speaker' y coreaba micrófono en mano las consignas para dar el recibimiento al ministro: «Bienvenido a Gijón, una ciudad abandonada por seis ministros y ministras de Fomento. ¡¡Plan de vías, solución!!».

Ábalos, gran aficionado a la tauromaquia, quiso agarrar el toro por los cuernos. En vez de entrar directamente al Consistorio tras la barrera de seguridad instalada en sus soportales, el titular de Fomento sorprendió a todos rompiendo el protocolo y tomando el micrófono que sostenía Arias para dirigirse a los concentrados. «Gracias por el acompañamiento. No tengo ningún problema en esta recepción. Lo importante es vincular las inquietudes ciudadanas», dijo para romper el hielo. «Estoy encantado de estar en Gijón, una ciudad maravillosa de la que he disfrutado muchas veces», añadió.

El ministro mantuvo en todo momento la compostura y eso que fue interrumpido hasta en dos momentos al grito de «basta ya de dilaciones» y «queremos hechos y no palabras». «Si quieren les hablo. No tengo problema en dar la cara. Llevo cinco meses en el cargo, pero estoy dispuesto a asumir todas la insatisfacción del tiempo que se ha generado », prosiguió. Evitando destripar el contenido de lo que anunció posteriormente a la alcaldesa, a Fernando Couto, el consejero Fernando Lastra y a los portavoces de los grupos de la oposición, sí avanzó que en una semana tendrían la señal de que el desbloqueo del convenio del plan de vías va en serio. «En este ministerio hemos empezado a actuar en este proyecto y quitar la inundación del túnel. Nuestra idea es darle el impulso necesario para sacarlo adelante, aunque no sé si podremos recuperar el tiempo perdido», admitió ante los presentes, varias decenas de manifestantes de la plataforma en defensa del plan de vías y un grupo de movilizados por el soterramiento ferroviario en Langreo. «Cuenten conmigo. Créanme que estoy a su disposición», cerró su improvisada intervención.

El presidente de la federación vecinal, Adrián Arias, agradeció el gesto de valentía de Ábalos. «Es la primera vez que un ministro de Fomento se nos acerca tanto», confesó. Además le regaló un documental grabado por la federación vecinal titulado 'Mujeres que cambiaron tu vida'. «Gijón es así de rebelde gracias a muchas mujeres invisibilizadas que han formado parte del movimiento vecinal», manifestó Arias ante el ministro.

Mientras la alcaldesa, Couto y Lastra se reunían con Ábalos, la delegada del Gobierno, la presidenta de Adif, y el secretario general de Infraestructuras, hubo mucho movimiento entre bambalinas de los portavoces de la oposición. Estos se conjuraron para asistir a una segunda reunión con el equipo de Fomento en la que quedó incluido al final Adrián Arias.