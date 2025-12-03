El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO
José Manuel del Pino y Andrés Ruiz, en el Palacio de Congresos donde se celebró el congreso del PP de Gijón, durante las votaciones para la elección de junta directiva local. Arnaldo García

La vista judicial por la denuncia de fraude en el congreso del PP de Gijón ya tiene fecha

Tanto el Partido Popular, como su presidente en Gijón, ya han contestado a la demanda judicial interpuesta por un grupo de afiliados

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 21:15

Comenta

Tanto el Partido Popular, como su presidente en Gijón, Andrés Ruiz, ya han contestado a la demanda judicial interpuesta por un grupo de afiliados - ... tres, según fuentes de la dirección regional- para «esclarecer las graves irregularidades y acuerdos adoptados por la comisión organizadora durante el congreso local celebrado en febrero. Cumplido este trámite, el juzgado ya ha puesto fecha para la vista, que tendrá lugar el próximo 23 de enero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

