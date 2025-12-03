La vista judicial por la denuncia de fraude en el congreso del PP de Gijón ya tiene fecha

Tanto el Partido Popular, como su presidente en Gijón, Andrés Ruiz, ya han contestado a la demanda judicial interpuesta por un grupo de afiliados - ... tres, según fuentes de la dirección regional- para «esclarecer las graves irregularidades y acuerdos adoptados por la comisión organizadora durante el congreso local celebrado en febrero. Cumplido este trámite, el juzgado ya ha puesto fecha para la vista, que tendrá lugar el próximo 23 de enero.

La parte demandante, a través de un comunicado, asegura que «ambos demandados niegan que se hubieran violado los derechos fundamentales de los afiliados, a pesar de las irregularidades denunciadas los días previos y que fueron reconocidas por la propia comisión organizadora del congreso, que se vio obligada a excluir al vocal y varios electores por haber trasladado su ficha a la agrupación de Gijón, en contra de los reglamentos y estatutos del partido».

Tras conocer la presentación de la demanda, la dirección regional del Partido Popular emitió un comunicado en el que aseguraba que «el congreso se celebró con absoluta observancia y respeto de los estatutos y reglamentos internos del partido», así como que en dicha cita congresual «se garantizó la democracia interna del partido, con la máxima participación de la afiliación del Partido Popular de Gijón, habiendo sido reconocido su resultado públicamente por ambos candidatos al término del mismo».

En dicho congreso la militancia eligió como presidente de la junta local al diputado autonómico Andrés Ruiz, que se impuso en las urnas al otro candidato, José Manuel del Pino, al lograr el voto de 376 afiliados, por los 297 que logró su rival. Ruiz sustituyó a Pablo González, que llevaba diez año al frente del partido en Gijón, después de que los dos congresos anteriores también acabaran en los juzgados.

Las reclamaciones a las que hace referencia la demanda se refieren a la presencia de Adrián Carneado, quien había participado previamente en el congreso de Villaviciosa, en la candidatura de Andrés Ruiz. Carneado, actual vicesecretario de Organización de la junta local, había trasladado su ficha a Gijón desde el PP de Villaviciosa, que había celebrado su congreso en abril de 2024. Dicha circunstancia fue denunciada a 48 horas de la celebración del congreso de Gijón por la candidatura encabezada por José Manuel del Pino, que intentó impugnar la lista de Andrés Ruiz sin éxito. La reclamación se saldó con la decisión de «conceder el plazo de cuatro horas al candidato responsable de la lista para que pudiera presentar una nueva y así evitar su anulación», recuerdan los denunciantes.