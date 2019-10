«Es vital saber que se puede seguir adelante tras un cáncer» Pedro Sabando, en la cocina de La Casa de La Vida. / J. CARLOS TUERO Pedro Sabando Suárez | Presidente del Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales del Ministerio de Sanidad El médico y político gijonés recibe hoy el galardón del Synergy Club en una cena a beneficio de la lucha contra el cáncer de mama EVA FANJUL GIJÓN. Sábado, 19 octubre 2019, 03:17

«Es admirable todo lo que se está haciendo aquí», señalaba Pedro Sabando Suárez (Gijón, 1941), presidente del Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales, tras visitar ayer La Casa de La Vida para afectadas de cáncer mama que la Fundación Bruno Salvadori tiene en Gijón. Este veterano médico, gestor y político gijonés recibirá esta noche el Galardón 2019 del Synergy Club en reconocimiento a su trayectoria profesional en una cena a beneficio de la lucha contra el cáncer de mama. Entre otras cargos, Sabando fue subsecretario de Sanidad, presidente de la comisión redactora de la Ley General de Sanidad y presidente de la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud.

-¿Qué le ha parecido este reconocimiento?

-Me parece un extraordinario honor, no solo por producirse en Gijón sino porque me lo otorga un grupo de personas que están articulándose en torno al Synergy Club Internacional con iniciativas muy importantes, como son trabajar en la prevención de la salud y en la recuperación y tratamiento psicológico, físico de las pacientes con cáncer de mama.

-Quizá la recuperación psicológica pasa más desapercibida.

-Yo siempre digo que cuando una persona recibe el diagnóstico de cáncer entra en un proceso muy difícil en el que es necesario intentar ver la luz al final del túnel. Por eso tiene tanto mérito esta iniciativa de La Casa de La Vida que acabo de visitar porque ahí acogen a las personas que sufren un cáncer de mama entre otras cosas para explicarles que la vida sigue. Por ejemplo, la actriz Virginia Lobato ha seguido haciendo cine, una profesión muy exigente.

-¿Qué consejo da a las mujeres que luchan contra la enfermedad?

-Que atiendan a sus médicos, que sigan sus orientaciones y que sepan que esa primera impresión negativa que tiene cuando se recibe el diagnóstico es falsa, porque no solo hay tratamientos quirúrgicos sino también tratamientos médicos que están progresando de manera muy significativa. De tal suerte, que el pronóstico de una paciente de cáncer de mama hoy es bien distinto del de hace diez años.

-La evolución es notable.

-Sí, porque las técnicas quirúrgicas se han perfeccionado extraordinariamente, no solo respecto a la mama sino también respecto a las cadenas ganglionares y demás. También han progresado los tratamientos coadyuvantes, con lo que el horizonte es distinto.

-Parte de ese avance científico se ha producido aquí, en Asturias.

-Sí, por supuesto, tenemos el ejemplo del doctor Vizoso, que desde el Hospital de Jove ha publicado ya varios trabajos sobre la predicción de la existencia o no de metástasis según la determinación de proteínas. En el cáncer de mama, como en otros tumores, cuanto más perfilemos su naturaleza genética la forma de abordarlo será más eficaz.

-Hay un importante censo de investigadores en la comunidad.

-Por supuesto. Está Carlos López Otín, que ha sufrido la ofensiva de algún desalmado, de personas que ignoran el esfuerzo de dedicar toda una vida a la investigación y que demuestra la envidia existente.