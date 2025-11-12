El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ovidio Zapico, consejero de Vivienda, junto a la directora general de Urbanismo, Laura López, esta mañana en Gijón. José Simal

El Principado pide a Gijón cesión de suelo municipal para construir 300 viviendas de protección

El consejero Ovidio Zapico apunta que la construcción comenzaría «en este mandato» y advierte sobre el Plan Llave que no va a colaborar en nada que favorezca «la especulación y la usura»

E. P.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:01

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias, Ovidio Zapico, ha asegurado este miércoles que tienen capacidad ... de gestión y financiación para la construcción de 300 viviendas de protección en Gijón.

