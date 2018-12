Viviendas industrializadas, un nuevo concepto

La construcción de viviendas ya no se limita exclusivamente a los estándares constructivos tradicionales PUBLIRREPORTAJE Viernes, 21 diciembre 2018, 08:52

El sector de la vivienda, como muchos otros de la sociedad, se ha hecho eco de las necesidades reales que tiene la población y el mundo, que son el cuidado del medio ambiente y pensar en consonancia con el entorno. Hace años el concepto de vivienda prefabricada era un concepto ligado a la idea de una vivienda de fácil y rápido montaje y de calidad media, abaratando los costes de la construcción tradicional. Hoy en día la vivienda prefabricada o mejor dicho, la vivienda industrializada supera en muchos estándares a la vivienda tradicional, sigue manteniendo la rapidez en su ejecución pero en muchos casos los cánones de calidad son más altos que la vivienda tradicional debido a su control en fábrica. Las viviendas modulares son aquellas ya construidos en diversas industrias que pueden ser de diferentes materiales como el hormigón, chapa y panel sandwich, metal y madera, según el uso que se le va a dar.

Los avances en el sector de la construcción industrializada han permitido abrir un abanico, hasta hace unos años impensable, de proyectos de construcción. Cada familia es diferente y es por eso los hogares estándar han quedado relegados. Poder personalizar cada estancia para darle una utilidad mayor supone un plus en cada vivienda. Esto ha conseguido hacer realidad los sueños de todas esas familias adecuando el concepto de vivienda a sus necesidades, ya sean jóvenes, con o sin niños, adultos o de personas que desean disfrutar de la jubilación en una vivienda unifamiliar incluso adaptada. Otro plus añadido a este tipo de construcciones es que ayudan a reducir de manera considerable el daño ambiental, pues no se crea ruido, y los desechos en la creación de las paredes es prácticamente nula y puede ser reutilizable.

Ventajas

Este tipo de construcciones presenta diversas ventajas con respecto a otros procesos industrializados de vivienda como es la envolvente que puede llegar a ofrecer dentro de su gama viviendas de consumo casi nulo, la adaptación a la idea del cliente ya que las familias elegirán la distribución de todas las plantas así como los acabados y en menos de cinco meses estarán viviendo en sus nuevos hogares. Algunas presentan muchas ventajas respecto a la construcción tradicional y al resto de construcciones industrializadas ya que debido a su fabricación en hormigón aislante tienen un comportamiento térmico excelente, con posibilidad de realizarse en consumos casi nulos aumentando aislamientos.

Cada vez son más las empresas y promotoras, y también propietarios a título individual que rechazan el uso del estándar tradicional decantándose por la construcción modular industrializada. Es el caso de CMI Casas Modulares www.cmicasmodulares.com, que apuesta por un proceso completamente controlado en sus instalaciones de Carbainos, en el concejo de Gijón, utilizando un árido, la arcilla expandida, ligero y a la vez resistente para realizar viviendas con paredes de hormigón aligerado que aíslan siete veces más que un hormigón convencional.

La rapidez no está reñida con la robustez y la calidad. El sistema constructivo de CMI con muros de hormigón aislante, permite realizar viviendas de todos los estilos desde las más tradicionales con acabados en piedra y cubiertas de madera, hasta las más vanguardistas con cubiertas planas y acabados de alta gama como puede ser fachada ventilada, hormigón arquitectónico blanco , soluciones tipo sate o cualquier otra propuesta actual del mercado. A ellos suman la seriedad, el cumplimiento de los plazos pactados, la solidez y la confortabilidad de sus viviendas. CMI realiza la construcción y montaje de su vivienda en todo el territorio nacional.

Exterior

CMI pone a disposición de sus clientes sus años de experiencia y a su equipo de profesionales, que no solo le resolverán la vivienda, sino que aportará soluciones para las zonas exteriores como porches o terrazas, garajes y módulos auxiliares o el cierre de la finca, para tener una solución llave en mano de su vivienda. Además el sistema CMI permite un rápido montaje y con coste ajustado a su altas calidades, permitiendo ofrecer un presupuesto cerrado. En esta empresa asturiana se realizan todos los proyectos en base al presupuesto que cada cliente decida invertir.

Otra de las grandes preocupaciones de hoy en día es el medio ambiente. Vivir en un mundo más sostenible es una meta fijada por la gran mayoría de la sociedad y este tipo de casas modulares son perfectas para dar un paso más hacia ese mundo más eficiente. En CMI logran que cada uno de los hogares que proyectan alcancen el máximo grado de eficiencia energética deseado por el cliente. Lo consiguen gracias a su sistema de construcción, a su alto grado de aislamiento y a la combinación con las más modernas técnicas de calefacción bio sostenible. En su web www.cmicasmodulares.com pueden verse diversos diseños realizados que pueden darle la idea de cómo quiere que sea su futura vivienda.