«Vivimos mejor que nunca, pero somos más infelices», dice la escritora Pilar del Amo Pilar del Amo en la presentación de su libro. / CAROLINA SANTOS MARLA NIETO GIJÓN. Miércoles, 20 marzo 2019, 03:29

«Si nos hacemos una foto de perfil parecemos más delgadas estando igual de gordas». Con esta frase la psicóloga y sexóloga Pilar del Amo venía a decir que no se puede negar la realidad. Así lo contó ayer, al inicio de la presentación de su libro, 'Dejadme en paz. 9 claves para ser feliz tal como soy', en el Ateneo Jovellanos. «Hay que aceptar la realidad y no buscar incesantemente la felicidad, sino vivir el hoy pues los días perdidos no te los devuelve nadie», añadió.

Su libro, dicen quienes ya han pasado por sus páginas, «debe leerse cuando uno está de bajón», pues a través de nueve ejemplos con historias reales, uno aprende a vivir «aquí y ahora», a no comparar, a alejarse de las personas tóxicas, a ser agradecido y a no ser dependiente de nadie emocionalmente. Del Amo recomendó «huir del consumismo desmesurado ya que se trata de un autobús que nos lleva a donde ellos quieren, pero no donde nosotros deseamos ir». «Vivimos mejor que nunca, pero somos más infelices», añadió. El vicepresidente del Ateneo, Luis Rubio, destacó que el libro está escrito «con un lenguaje sencillo y cercano».