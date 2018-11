«Vivió hasta los 94 y me acuerdo de él todos los días»

«Qué feo se pon con el agua». Pilar Villanueva sigue con la mirada las manchas que bordean el nicho en el que descansan sus abuelos, su tío y sus padres y se afana en la limpieza. Allí reposa «un carráu de huesos» de su familia desde hace casi ochenta años. No se abre desde hace once, cuando murió el último. «Ahora la gente incinérase, está claro que ye lo mejor. Pero a mí no me apetez. Mira tú qué tontería. Eso de desaparecer tan rápido, no sé...», piensa en alto mientras limpia el grabado que identifica a Ricardo Villanueva y familia. Es él, su padre, quien más le viene hoy a la mente: «Mi madre murió cuando yo era cría, él me crió y vivió siempre conmigo. Me acuerdo de él hoy, como me acuerdo todos los días», confiesa, con pena, pero reconfortada porque tuvo tiempo para disfrutarle. «Llegó a los 94 años», recuerda con una cariñosa sonrisa.

La historia de Manuela López no puede ser más opuesta. Ella apenas conoció al padre que ayer fue a visitar. Con sumo cuidado, coloca un ramo de flores rojas, «poca cosa» pero todo amor, junto a su nombre. López Meana, Manuel. Engrosa la larga lista del monolito que recuerda a los muertos de la guerra, a los asesinados por el franquismo. En otra de las paredes de la gran mole negra, tiene a un tío: «Justo, se llamaba». A Justo le pasearon, «lleváronlu a declarar y no volvió más a casa». Cuando mataron a Manuel, en el 38, eliminaron a un molesto sindicalista de la fábrica de loza y, por el camino, dejaron a cinco huérfanas «con el cielo arriba y el suelu abajo».

La familia de Manuela se fue a Francia -«Menos mal, porque si no mi madre estaría aquí también»- y cuando volvió investigó si era posible recuperar los restos de su padre. «El enterrador nos dijo que en lo largo de un cuerpo, había junto a mi padre 45 hombres y una mujer, así que no pudimos», dice reprimiendo la emoción. «Muchos ignoran lo que hay aquí. Otros no nos olvidaremos, aunque pasen cien años. Hay que contalo, para que la historia no se repita», argumenta.

A Manuela le cuesta andar, lo hace ayudada de su bastón porque «hoy es un día especial y merece la pena» el esfuerzo. Se lo debe a su padre, porque «cuando volvía molíu de una paliza» y su madre le preguntaba para qué tantos desvelos, él siempre respondía lo mismo: «Para que mis hijos vivan mejor. Y lo consiguió».

Manuela se aleja de las fosas comunes, no sin antes echar un vistazo a la lápida de Rafaela Lozana, fallecida en 1974, a los 102 años. «Ella fue la que revolvió, para que cuando Franco no los exhumasen y se los llevasen. Tien a un fíu en la fosa y quiso enterrase cerca. Qué gran mujer», cuenta antes de irse.

Cada historia es distinta. Y cada persona, cada familia, vive el día de Todos los Santos a su manera. Las hermanas Mari Trini y Alicia Díaz se estiran para colocar un ramo de claveles en la lápida de sus abuelos. Está justo al lado de la de sus bisabuelos. «Desde niñas, siempre veníamos con mi madre», rememoran. Y siguen haciéndolo, pero la vida, desde entonces, ha cambiado. Cuando falleció, hace tres años, el marido de Mari Trini quiso que sus cenizas se arrojasen a la mar de Puerto de Vega. Ella tampoco quiere reposar en un cementerio: «Quiero que me llueva y me vente».

Uno de los grupos más numerosos que se movía ayer por los pasillos de Ceares era el de la familia Turrado. Once de sus miembros, siete adultos y cuatro niños, fueron a visitar al abuelo y los bisabuelos de los pequeños. «Somos creyentes, creemos que están siempre con nosotros y hoy es un día para recordarles con cariño», explican reivindicando «un matiz de alegría», antes de rezar una oración por sus seres queridos.

«Deva es más sentimental»

Marisa Fernández acude sola al cementerio de Deva para recordar a su difunta madre, fallecida hace hoy casi dos años. Un día especial para ella. Los recuerdos aparecen más que ningún otro día del año y la emotividad se percibe en su rostro. «La pérdida de mi madre fue la primera y eso siempre duele más», relata mientras no deja de mirar el nicho en el que hoy descansa.

Las hermanas Pilar e Isabel Carracedo también aprovechan la mañana para visitar a sus padres difuntos hace ya más de veinte años. «Venimos como mínimo una vez al mes», dice Pilar, quien recuerda la tozudez de su padre, Estanislao, para mudarse a vivir a Gijón «para evitar que sus hijos acabasen trabajando en la mina». Ahora, añade, «aprovecho cada vez que vengo para asegurarme de que las flores están bien, porque hay veces que se las quitan».

Belén Antuña, responsable de la floristería en los cementerios de Deva, Jove y Ceares, no para ni un minuto de preparar ramos y jardineras. «Aquí en Deva lo que más vendemos son horquídeas y lilas, mientras que en Ceares y Jove lo que más demandan son claveles, crisantemos y rosas, flores más clásicas», explica. En Deva, «viene más gente joven y de ahí esta diferencia», continúa. Esto convierte a este camposanto, «más moderno que otros de la ciudad», en un lugar «más sentimental». «Aquí vienen más madres con hijos enterrados, algo que no sucede en el resto».