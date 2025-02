«Habrá que vivir la Semana Santa tras la pantalla, pero la de 2022 será la mejor de la historia»

«Por responsabilidad». Ese es el motivo que llevó a las hermandades y cofradías de la ciudad a cancelar las procesiones y el pregón previsto ... para Semana Santa tras una reunión extraordinaria en la que coincidieron con el párroco de la iglesia de San Pedro, Javier Gómez Cuesta, en que, como sucedió el año pasado, «preservar la salud manda y no es el momento más indicado para celebraciones». Una postura compartida por José Luis Pérez, de la Santa Vera Cruz; Alejandro Vallaure, del de Santo Sepulcro; y José Juliana, de la Santa Misericordia. Creen que el 28 de marzo no se darán aún las condiciones necesarias. «Dentro de un mes puede que todo haya mejorado, pero aun así continúa siendo un riesgo el participar en grandes concentraciones».

Se mantendrán los oficios religiosos y las imágenes serán expuestas, pero no se hará ningún tipo de llamamiento a la gente porque «cualquier aglomeración por nuestra culpa la valoraremos como un fracaso». La iglesia de San Pedro ultima una programación 'online' para que los feligreses puedan respetar la tradición, «aunque sea detrás de una pantalla». Alejandro Vallaure reconoce que se disfruta de un modo diferente, pero que «la pasión no solo no se reduce, sino que incluso aumenta». Aun así, los tres piensan ya en el año que viene. «Este año la Semana Santa toca vivirla 'online' pero la de 2022 será la mejor de la historia».

A José Luis Pérez le compensa la espera porque descarta que tenga sentido realizar las procesiones con aforo restringido. «Estas festividades buscan que la ciudad se entregue. Se prefiere esperar otro año a tener que hacerlo a escondidas», opinó.

«Las procesiones implican sufrimiento pero cuando este está a punto de vencernos, observamos con detenimiento a nuestros acompañantes. Ellos, quienes asisten, están igual porque comparten una misma pasión y la fuerza colectiva nos permite continuar», describió. E, insiste, «para entenderlo hay que vivirlo».

«Olvidados»

«Las instituciones nunca se acuerdan de nosotros». Con estas palabras criticó Vallaure al Ejecutivo regional, que no estableció ni un solo contacto con ellos para expresarles su postura sobre la Semana Santa que tendría que celebrarse dentro de un mes. «No es su obligación el hacerlo. Las procesiones no dependen tampoco del Ayuntamiento pero podrían haber manifestado un mínimo de interés», añadió el hermano del Santo Sepulcro. «De hecho, se necesita la autorización municipal para ocupar las calles», matizó José Luis Pérez, aunque esta situación no tendrá lugar al haber sido las propias cofradías quienes decidieron cancelar las procesiones para evitar aglomeraciones. «Todos hemos vivido algún caso cercano y sabemos que esta enfermedad no perdona. No podemos exponer a nadie», comentó Vallaure, mientras que Solana insistió en que el principal problema no radica en que se contagien los cofrades, sino la ciudadanía. «A cada cofrade se le puede hacer una PCR o incluso un test de antígenos. Supondría una inversión considerable pero podríamos hacer el esfuerzo de afrontarla. Pero, ¿cómo se establece un control fiable entre los espectadores?», expuso.

Así, reconocen que «ni tan siquiera se plantearon proponer una alternativa» . Eso sí, señalaron una curiosidad que les diferencia de otros colectivos. «Los eventos de Semana Santa son los primeros que han tenido que ser cancelados de forma consecutiva por la pandemia. Por ejemplo, en 2020 todavía se pudo disfrutar de los actos del antroxu», precisó José Luis Pérez que no se quiere ni plantear una tercera cancelación: «Insisto, la de 2022 será la mejor de la historia», pronosticó. «Vendrán tiempos mejores y valoraremos más cada acto», apuntaron. «Al menos, en esta edición las iglesias están abiertas. El año pasado guardábamos confinamiento domiciliario».